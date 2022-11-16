Путин присвоил звание "Город воинской доблести" Мариуполю и Мелитополю

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что присвоение званий Мариуполю и Горловке является данью памяти героическому прошлому, а также значимым мостиком в будущее. Он отметил, что следующие поколения, зная свою историю, должны также отстаивать свою землю. Пушилин подчеркнул, что в 2014 году жители Донбасса решились сопротивляться киевскому режиму именно из-за преданности истории страны и своей малой родине.