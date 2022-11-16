Путин присвоил звание "Город воинской доблести" Мариуполю и Мелитополю

“Город-герой”, которое присваивалось во времена Советского Союза. С инициативой присвоить его Мелитополю, расположенному в Запорожской области, и Мариуполю, находящемуся в ДНР, обратился академик РАН Геннадий Красников. Он отметил, что в Российской академии наук провели экспертизу и пришли к заключению, что указанные города достойны звания “Город воинской доблести”.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что присвоение званий Мариуполю и Горловке является данью памяти героическому прошлому, а также значимым мостиком в будущее. Он отметил, что следующие поколения, зная свою историю, должны также отстаивать свою землю. Пушилин подчеркнул, что в 2014 году жители Донбасса решились сопротивляться киевскому режиму именно из-за преданности истории страны и своей малой родине.
За присвоенное звание “Город трудовой доблести” Луганску президента России Путина поблагодарил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в годы Великой Отечественной войны жители Луганска сделали немало для достижения победы и проявили огромный трудовой героизм. Пасечник поздравил с этим местных жителей и отметил, что спустя семьдесят лет потомки тех, кто проявил героизм во времена ВОВ, снова доказали свою преданность и верность Отечеству.