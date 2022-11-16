Раздельный сбор мусора внедряется на островах по поручению Валерия Лимаренко

Свой вклад в защиту островной природы может внести любой житель области — заранее у себя дома сортировать свой мусор, а потом распределить его по контейнерам для пластика, стекла, алюминиевых и жестяных банок. Собранные отходы пройдут сортировку и будут отправлены на переработку. Всего с начала года в Сахалинской области вывезли более 900 тонн вторичного сырья.