Сайты губернатора и правительства Свердловской области не работают

При попытке зайти на любой из порталов браузер поначалу долго грузится, а после выдает сообщение о невозможности получения ответа от сайта. Источники ЕАН предполагают, что причиной стал ночной пожар в здании социальной политики региона.
Кроме интернет-ресурсов, базирующихся в столице Свердловской области, не работают и другие: например, не открывается сайт Новолялинского ГО. Также пользователям недоступны данные областного МинАПК, министерства финансов, природы и других.
По данным СМИ, череду отключений вызвал пожар в подвале по улице Большакова, 105. Там, предполагает источник, располагается «оператор электронного правительства».
Напомним, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС Свердловской области в 04:06 по уральскому времени. Огонь, охвативший площадь в 15 квадратных метров, тушили 46 спасателей.