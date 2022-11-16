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Сайты губернатора и правительства Свердловской области не работают

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
Информационные ресурсы губернатора, правительства и Минздрава Свердловской области перестали работать из-за ночного пожара.

При попытке зайти на любой из порталов браузер поначалу долго грузится, а после выдает сообщение о невозможности получения ответа от сайта. Источники ЕАН предполагают, что причиной стал ночной пожар в здании социальной политики региона.

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Кроме интернет-ресурсов, базирующихся в столице Свердловской области, не работают и другие: например, не открывается сайт Новолялинского ГО. Также пользователям недоступны данные областного МинАПК, министерства финансов, природы и других.

По данным СМИ, череду отключений вызвал пожар в подвале по улице Большакова, 105. Там, предполагает источник, располагается «оператор электронного правительства».

Сайты правительства Свердловской области не работают
Фото: TagilCity.ru
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Напомним, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС Свердловской области в 04:06 по уральскому времени. Огонь, охвативший площадь в 15 квадратных метров, тушили 46 спасателей.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Происшествия#Сайт#Областное правительство#Сбой#Пожар
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