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Шесть объектов «Водоканал-НТ» не останутся без охраны после несостоявшейся закупки

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI
«Водоканал-НТ» объявил конкурс по оказанию услуг круглосуточной охраны территории и имущества «Водоканал-НТ», в том числе осуществление внутриобъектового режима и антитеррористической защищенности. В результате ни один участник не заявился, однако территории не останутся без надзора.

«Водоканал-НТ» не смог найти госорганизацию, готовую обеспечить охрану шести объектов водоснабжения в Нижнем Тагиле, как того требует законодательство. На конкурс по поиску госструктуры, который объявила компания, не заявился ни один участник. Ранее сменить ЧОП на госструктуру «Водоканал-НТ» обязала районная прокуратура.

В итоге ресурсники планируют продолжить сотрудничество с прежней организацией, чтобы исполнить требования антитеррористической безопасности на гидроузлах и насосных станциях Нижнего Тагила, пояснили редакции TagilCity.ru в компании «Водоканал-НТ».

Контракт на оказание услуг по охране объектов в течение одного года «Водоканал-НТ» заключил в июле этого года с организацией «Вымпел». Стоимость одного часа надзора, заявленного в договоре, составляет около 160 рублей. За аналогичное время работы сотрудников госструктуры, согласно новой документации, «Водоканал-НТ» готов платить в два раза больше — 323 рубля.

Согласно документации, опубликованной коммунальщиками, шесть объектов водоснабжения в Нижнем Тагиле круглосуточно охраняют девять сотрудников. Они патрулируют территорию каждые 1,5-2 часа, следят за зданиями и сооружениями, проверяют документы у посетителей и сотрудников предприятия.

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#Ульяна Савина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Водоканал-НТ#Охрана#Конкурс
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