Шесть объектов «Водоканал-НТ» не останутся без охраны после несостоявшейся закупки

«Водоканал-НТ» не смог найти госорганизацию, готовую обеспечить охрану шести объектов водоснабжения в Нижнем Тагиле, как того требует законодательство. На конкурс по поиску госструктуры, который объявила компания, не заявился ни один участник. Ранее сменить ЧОП на госструктуру «Водоканал-НТ» обязала районная прокуратура.
В итоге ресурсники планируют продолжить сотрудничество с прежней организацией, чтобы исполнить требования антитеррористической безопасности на гидроузлах и насосных станциях Нижнего Тагила, пояснили редакции TagilCity.ru в компании «Водоканал-НТ».
Контракт на оказание услуг по охране объектов в течение одного года «Водоканал-НТ» заключил в июле этого года с организацией «Вымпел». Стоимость одного часа надзора, заявленного в договоре, составляет около 160 рублей. За аналогичное время работы сотрудников госструктуры, согласно новой документации, «Водоканал-НТ» готов платить в два раза больше — 323 рубля.
Согласно документации, опубликованной коммунальщиками, шесть объектов водоснабжения в Нижнем Тагиле круглосуточно охраняют девять сотрудников. Они патрулируют территорию каждые 1,5-2 часа, следят за зданиями и сооружениями, проверяют документы у посетителей и сотрудников предприятия.