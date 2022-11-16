Шесть объектов «Водоканал-НТ» не останутся без охраны после несостоявшейся закупки

Контракт на оказание услуг по охране объектов в течение одного года «Водоканал-НТ» заключил в июле этого года с организацией «Вымпел». Стоимость одного часа надзора, заявленного в договоре, составляет около 160 рублей. За аналогичное время работы сотрудников госструктуры, согласно новой документации, «Водоканал-НТ» готов платить в два раза больше — 323 рубля.