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Специальные паспорта получат семьи мобилизованных жителей Свердловской области

Сегодня, 11:09
Фото: 1MI
Специальные социальные паспорта будут созданы для семей мобилизованных жителей Свердловской области. Благодаря этим документам вся помощь будет оказываться оперативно.

Планируется наладить межведомственное взаимодействие. Оно позволит оперативно реагировать на просьбы о помощи, сообщила замдиректора департамента социальной защиты и социального обслуживания министерства труда и соцзащиты РФ Лариса Семенова в ходе форума в «ЭКСПО-центре» в Екатеринбурге.

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Напомним, частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. За этот период в ряды ВС РФ были призваны более 300 тысяч человек. Для семей мобилизованных граждан разработан ряд льгот и выплат. Кроме того, призванным также выплачивается денежное довольствие и предоставляется разовая выплата в размере 195 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Общество#Касается каждого#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург#ГГО и пригород#Мобилизованные#Частичная мобилизация в России#Выплаты#Семья
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