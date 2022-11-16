Специальные паспорта получат семьи мобилизованных жителей Свердловской области

Напомним, частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. За этот период в ряды ВС РФ были призваны более 300 тысяч человек. Для семей мобилизованных граждан разработан ряд льгот и выплат. Кроме того, призванным также выплачивается денежное довольствие и предоставляется разовая выплата в размере 195 тысяч рублей.