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Стали известны даты внесения инициатив в администрацию Нижнего Тагила

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI
Стали известны места и сроки внесения инициативных проектов, реализуемых в 2023 году администрацией Нижнего Тагила.

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Нижнетагильская городская Дума постановила определить срок внесения в мэрию инициативных проектов. Даты обозначены следующие: с 28 ноября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

Инициативы будут приниматься в экономическом управлении администрации Нижнего Тагила по адресу: улица Пархоменко, 1а, кабинет 477.

К участию в отборе будут приниматься те проекты, которые направлены на решение конкретной проблемы местного уровня. Также это проекты, решение задач которых предоставлено местным органам власти.

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С проектом вправе выступать:

  • инициативная группа численностью не менее десяти граждан в возрасте старше 16 лет;
  • органы территориального общественного самоуправления;
  • староста сельского населенного пункта;
  • некоммерческие организации.
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