Стали известны даты внесения инициатив в администрацию Нижнего Тагила

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Нижнетагильская городская Дума постановила определить срок внесения в мэрию инициативных проектов. Даты обозначены следующие: с 28 ноября 2022 года до 1 сентября 2023 года.
Инициативы будут приниматься в экономическом управлении администрации Нижнего Тагила по адресу: улица Пархоменко, 1а, кабинет 477.
К участию в отборе будут приниматься те проекты, которые направлены на решение конкретной проблемы местного уровня. Также это проекты, решение задач которых предоставлено местным органам власти.
С проектом вправе выступать: