Свердловское УФАС выявило картель на торгах в сфере транспортной безопасности

Компании ООО «Системы транспортной безопасности-Крым», ООО «ПТБ Скайфолл» и ООО «Системы транспортной безопасности-Контур «Е» принимали участие в торгах на работы по защите строящейся автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга от актов незаконного вмешательства.
УФАС определило, что компаниями была применена схема «таран» в двух закупках. Так, ООО «ПТБ Скайфолл» и ООО «Системы транспортной безопасности-Контур «Е» при подаче предложений занижали цену. Это отпугивало добросовестных участников. При этом организации заранее понимали, что победить в торгах не могут, потому что не имеют лицензии на соответствующие работы.
При этом ООО «Системы транспортной безопасности-Крым» не снижало стоимость работ. За счет чего стало победителем закупки на 27 миллионов рублей. Ведомство отмечает, что участниками использовался один IP-адрес. С него подавались заявки и ценовые предложения. Также компаниями использовались общие номера и адреса электронной почты.
ООО «Системы транспортной безопасности-Контур «Е» в результате привлекли к административной ответственности. Компания оплатила штраф в размере одного миллиона рублей. В отношении двух остальных участников административное расследование не завершено.