Свердловское УФАС выявило картель на торгах в сфере транспортной безопасности

УФАС определило, что компаниями была применена схема «таран» в двух закупках. Так, ООО «ПТБ Скайфолл» и ООО «Системы транспортной безопасности-Контур «Е» при подаче предложений занижали цену. Это отпугивало добросовестных участников. При этом организации заранее понимали, что победить в торгах не могут, потому что не имеют лицензии на соответствующие работы.