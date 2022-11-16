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Свердловское УФАС выявило картель на торгах в сфере транспортной безопасности

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
Картель, в котором участвовали три компании, выявило управление ФАС в Свердловской области. Фирмы поддерживали цены на торгах в сфере транспортной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Компании ООО «Системы транспортной безопасности-Крым», ООО «ПТБ Скайфолл» и ООО «Системы транспортной безопасности-Контур «Е» принимали участие в торгах на работы по защите строящейся автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга от актов незаконного вмешательства.

УФАС определило, что компаниями была применена схема «таран» в двух закупках. Так, ООО «ПТБ Скайфолл» и ООО «Системы транспортной безопасности-Контур «Е» при подаче предложений занижали цену. Это отпугивало добросовестных участников. При этом организации заранее понимали, что победить в торгах не могут, потому что не имеют лицензии на соответствующие работы. 

При этом ООО «Системы транспортной безопасности-Крым» не снижало стоимость работ. За счет чего стало победителем закупки на 27 миллионов рублей. Ведомство отмечает, что участниками использовался один IP-адрес. С него подавались заявки и ценовые предложения. Также компаниями использовались общие номера и адреса электронной почты. 

ООО «Системы транспортной безопасности-Контур «Е» в результате привлекли к административной ответственности. Компания оплатила штраф в размере одного миллиона рублей. В отношении двух остальных участников административное расследование не завершено.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Картель#Торги#УФАС
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