Светящуюся ауру вокруг солнца заметили жители Екатеринбурга

С самого утра в социальных сетях начали появляться снимки радужного свечения.
В последнее время Екатеринбургу не хватало солнца. На улице было серо. А сегодня подписчик запечатлел гало над городом, — сообщает группа «Интересный Екатеринбург».
Ранее стало известно, что гало возникает после снижения температуры: вытянутые кристаллики льда с шестью гранями повисают в морозном воздухе, из-за чего происходит преломление света.
Таким образом, способом своего возникновения природное явление напоминает радугу. Отличие — в том, что гало возникает не на каплях воды. Об этом рассказывал инженер учебной обсерватории УрФУ.