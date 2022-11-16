TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Светящуюся ауру вокруг солнца заметили жители Екатеринбурга

Сегодня, 14:54
Фото: "Интересный Екатеринбург" "ВКонтакте"
Атмосферное оптическое явление гало (которое также называют аурой, нимбом, ореолом) заметили жители Екатеринбурга сегодня, 16 ноября.

С самого утра в социальных сетях начали появляться снимки радужного свечения.

В последнее время Екатеринбургу не хватало солнца. На улице было серо. А сегодня подписчик запечатлел гало над городом, — сообщает группа «Интересный Екатеринбург».
Фото: "Интересный Екатеринбург" "ВКонтакте"

Ранее стало известно, что гало возникает после снижения температуры: вытянутые кристаллики льда с шестью гранями повисают в морозном воздухе, из-за чего происходит преломление света.

Три солнца взошли над Екатеринбургом утром 24 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Эффект гало наблюдался на территории Свердловской области (ФОТО)Необычное явление наблюдали горожане в небе над Нижним ТагиломЖители Серова сфотографировали северное сияние

Таким образом, способом своего возникновения природное явление напоминает радугу. Отличие — в том, что гало возникает не на каплях воды. Об этом рассказывал инженер учебной обсерватории УрФУ.

#Анна Варнакина#Природа#Екатеринбург#Гало#Солнце#Радуга
Подпишитесь
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Сегодня, 12:49
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Сегодня, 19:27
Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
Вчера, 14:13
Около 200 долгожителей-ветеранов ВОВ осталось в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:28
«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу
Сегодня, 20:47
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Сегодня, 11:07