Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса

Добавим, что услугами перевозки, по официальной информации управления образования администрации Нижнего Тагила, пользуются 11 школ Нижнего Тагила. На них до места учёбы и обратно передвигаются 160 учащихся из разных частей Нижнего Тагила и близлежащих территорий. Так, по городу автобус развозит из микрорайона Сухоложский и с Верхней и Нижней Черемшанки. Еще актуальнее перевозка школьников из отдаленных населенных пунктов — из посёлков Евстюниха, Сулем и Верхняя Ослянка. Отметим, что расстояние от Сулема до Нижнего Тагила составляет более 90 км, от Верхней Ослянки — более 80 км и от Евстюнихи — 14 км. Не все семьи имеют возможность увозить детей в школу в срок из отдаленных районов, поэтому доверяют детей специализированному транспорту с высокими требованиями к водителям.