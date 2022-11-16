Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса

Проблема выявилась, когда после увольнения прежнего сотрудника, руководство школы №90 на ГГМ не смогло отыскать нового водителя для перевозки детей из отдаленных территорий. Оказалось, что найти нового сотрудника, соответствующего критериям вакансии, сложно. Говорить о дефиците в этой сфере можно уже тогда, когда одна из школ испытывает трудности с трансфером учащихся.
С августа у нас уволился водитель, перешёл на работу в детский сад. Детей возят с Чащино, автобус очень востребован. Пока родители справляются своими силами. Для кандидатов есть определенные требования, которые не все могут соблюсти, — сообщила в беседе с TagilCity.ru Наталья Манишина, директор школы №90.
Добавим, что услугами перевозки, по официальной информации управления образования администрации Нижнего Тагила, пользуются 11 школ Нижнего Тагила. На них до места учёбы и обратно передвигаются 160 учащихся из разных частей Нижнего Тагила и близлежащих территорий. Так, по городу автобус развозит из микрорайона Сухоложский и с Верхней и Нижней Черемшанки. Еще актуальнее перевозка школьников из отдаленных населенных пунктов — из посёлков Евстюниха, Сулем и Верхняя Ослянка. Отметим, что расстояние от Сулема до Нижнего Тагила составляет более 90 км, от Верхней Ослянки — более 80 км и от Евстюнихи — 14 км. Не все семьи имеют возможность увозить детей в школу в срок из отдаленных районов, поэтому доверяют детей специализированному транспорту с высокими требованиями к водителям.
Директор одной из таких школ, куда возят детей на школьных автобусах, уверена, что водители — весьма ценные кадры.
У нас водитель работает не первый год. Всё устраивает. У них очень жесткие требования, они же детей возят. У них ежегодное обучение, повышение квалификации, двухразовый медосмотр в течение, — отметила Марина Уткина, директор школы №20.
Интересно, что заработная плата водителей автобусов ниже среднемесячной по Свердловской области. По официальным данным Свердловскстата, начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работника области за январь–август 2022 года составила 52778 рублей. А зарплата водителя автобуса, которого ищут в муниципалитете для школы № 90, — от 25 000 до 32 000 рублей с занятостью на полный рабочий день. По всей видимости серьезные требования вкупе со степенью ответственности за безопасность детей несколько несоразмерны оплате труда. Как отметил один из наших спикеров на просьбу оценить размер зарплаты водителя автобуса, а можно ли тогда сравнивать зарплату учителей и их степень ответственности? Вопрос риторический.
В управлении образования мэрии Нижнего Тагила информацию подтверждают. Более того, Татьяна Удинцева однажды говорила об этом на заседании постоянной комиссии в городской думе, с просьбой посодействовать в поиске достойных кандидатов на должность школьного водителя. В управлении образования Нижнего Тагила рассказали про ключевые требования к кандидатам:
Это наличие прав категории D, а также из последних трёх лет один год водитель должен непрерывно отработать на автотранспорте, для управления которым требуется категория D, — пояснили редакции TagilCity.ru.
В городской думе Нижнего Тагила обсуждали вопрос про школьных водителей ещё в прошлом созыве.
Мы ещё в прошлом созыве обсуждали эту проблему. Этот фактор — субъективный, он от нас не зависит. Надо заниматься поиском водителей, — напомнила Галина Масликова на заседании постоянной комиссии.
Отметим, в посёлке Горноуральский водитель школьного автобуса, который возил детей из села Малая Лая и станции Лая в школу № 24, уволился из-за нежелания ставить прививку против коронавирусной инфекции. По этой причине школьники перешли на дистанционное обучение. Вскоре для них организовали другой автобус, который возил их в школу только ко второму уроку.