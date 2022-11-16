«У нас в Горловке либо заступишься за себя, либо будешь изгоем»

О востребованности смешанных единоборств можно судить по показателям продаж платных трансляций боев, освещению в СМИ, увеличению количества спортсменов и росту продаж товаров, связанных с ММА. Но высокий спрос на этот вид спорта связан не только с его успешным продвижением. В отличие от других единоборств, ММА универсальны, а значит, включают множество разных приемов, и бои выглядят более зрелищными. Это динамичный и непредсказуемый вид спорта, трансляции которого содержат элементы шоу и проходят регулярно, поэтому интерес поклонников к смешанным единоборствам не угасает. Списки бойцов ММА постоянно пополняются: некоторым из них удается развиться от новичка до суперзвезды всего за год. Все зависит от спортсмена — его физических способностей, усердия и любви к единоборствам.