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Валерий Лимаренко: На площадках не должно быть ничего, что может нанести вред детям

Сегодня, 07:29
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
Глава островной области распорядился срочно привести в порядок детские площадки

В Сахалинской области проверили состояние детских площадок на предмет их благоустроенности и безопасности. Губернатор Валерий Лимаренко дал поручение островному правительству до 1 декабря провести инвентаризацию игровых локаций для детей во всех муниципалитетах.

— В ближайшее время необходимо проверить площадки во всех районах. Работы, которые не требуют много времени и финансовых вложений, нужно произвести незамедлительно. Подровнять ограждение, подкрасить, отремонтировать, убрать опасные элементы. На площадках не должно быть ничего, что может нанести вред детям, — подчеркнул Валерий Лимаренко.

Проверка детских площадок накануне прошла в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске, Аниве и Невельске, передаёт портал Sakh.online. Выявлены ряд нарушений, часть из них уже устранены. Среди самых распространённых нареканий — неполный пакет документов на устанавливаемое оборудование, а также несоответствие его покрытия требованиям техрегламента, отсутствие информационных стендов, не обеспечена доступность для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Валерий Лимаренко подчеркнул: все недостатки должны быть исправлены к 1 декабря.

Отметим, комфортность проживания в каждом регионе, муниципалитете складывается из сотни мелочей. Но каждая из них способна внести свою долю в общее впечатление уюта,  удобства и благоустроенности или неустроенности и заброшенности. Сами сахалинцы и курильчане, выбирая общественные пространства, которые больше всего хотят обновить на островах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нередко голосуют за обустройство именно детских спортивных площадок во дворах городов и сёл.

В Сахалинской области разработан новый стандарт содержания детских площадок, где отражены высокие требования к внешнему виду, покрытию, а также уборке этих игровых локаций. Каждый день необходимо подметать и выбрасывать мусор с территории, песочниц и урн. Каждую неделю — по мере надобности — должны проводить косметические работы и стирать надписи.

Высокие требования будут предъявляться и к уборке детских площадок. Каждый день необходимо подметать и выбрасывать мусор с территории, песочниц и урн. Каждую неделю — по мере надобности — должны проводить косметические работы и стирать надписи. Проверку площадок комиссией хотят проводить два раза в год — перед началом летнего сезона и после него.

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