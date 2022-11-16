Также пострадали два человека. В ГИБДД установили, что 20-летняя девушка за рулем Kia ехала со стороны поселка Белоярский в сторону Екатеринбурга. Она не обеспечила постоянный контроль за движением транспорта и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в КАМАЗ под управлением водителя 1984 года рождения.