Также пострадали два человека. В ГИБДД установили, что 20-летняя девушка за рулем Kia ехала со стороны поселка Белоярский в сторону Екатеринбурга. Она не обеспечила постоянный контроль за движением транспорта и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в КАМАЗ под управлением водителя 1984 года рождения.
Последний после столкновения вылетел на встречную полосу и врезался в Lada. В результате 20-летний водитель последней погиб на месте. Два пассажира Kia получили травмы. Они были доставлены в больницу Белоярского. Водители иномарки и КАМАЗа не пострадали. На момент случившегося оба были трезвы, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Также известно, что у водителя KIA стаж составляет один год. При этом девушка уже 48 привлекалась за нарушение ПДД. Водитель КАМАЗа имеет стаж 11 лет, а Lada — 1 год. Оба водителя пять раз привлекались к административной ответственности.
Водитель грузовика пояснил, что иномарка появилась на встречной полосе неожиданно. Он пытался затормозить, но быстро сделать это не удалось.
В Госавтоинспекции напомнили о необходимости перестроиться на зимний стиль вождения — исключить опасные маневры, резкие перестроения, следить за дорогой и не отвлекаться. Водителям без достаточного опыта рекомендуется ездить с пониженной скоростью и избегать обгонов.