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Водитель Lada погиб после столкновения с КАМАЗом на трассе под Екатеринбургом

Сегодня, 11:28
Фото: УГИБДД по Свердловской области
КАМАЗ влетел в дерево
Водитель отечественного автомобиля Lada погиб после столкновения с КАМАЗом на трассе под Екатеринбургом. Авария случилась 16 ноября 2022 года утром на 43-м километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень».

Также пострадали два человека. В ГИБДД установили, что 20-летняя девушка за рулем Kia ехала со стороны поселка Белоярский в сторону Екатеринбурга. Она не обеспечила постоянный контроль за движением транспорта и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в КАМАЗ под управлением водителя 1984 года рождения.

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Последний после столкновения вылетел на встречную полосу и врезался в Lada. В результате 20-летний водитель последней погиб на месте. Два пассажира Kia получили травмы. Они были доставлены в больницу Белоярского. Водители иномарки и КАМАЗа не пострадали. На момент случившегося оба были трезвы, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

KIA вылетела с дорогиKIA вылетела с дороги
Грузовик в кюветеГрузовик в кювете
Водитель KIA 48 раз привлекалась за нарушение ПДДВодитель KIA 48 раз привлекалась за нарушение ПДД
Lada смяло под КАМАЗомLada смяло под КАМАЗом
KIA вылетела с дороги
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Также известно, что у водителя KIA стаж составляет один год. При этом девушка уже 48 привлекалась за нарушение ПДД. Водитель КАМАЗа имеет стаж 11 лет, а Lada — 1 год. Оба водителя пять раз привлекались к административной ответственности.

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Водитель грузовика пояснил, что иномарка появилась на встречной полосе неожиданно. Он пытался затормозить, но быстро сделать это не удалось.

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В Госавтоинспекции напомнили о необходимости перестроиться на зимний стиль вождения — исключить опасные маневры, резкие перестроения, следить за дорогой и не отвлекаться. Водителям без достаточного опыта рекомендуется ездить с пониженной скоростью и избегать обгонов.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Авария#Смерть#Погибшие
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