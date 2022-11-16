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Впервые за 5 лет миграционный прирост зафиксировали в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
В прошлом году на территорию Нижнего Тагила приехало больше людей, чем уехало. Это первый миграционный прирост, зафиксированный с 2016 года.

Количество людей, прибывших в Нижний Тагил, составило 4610 человек. Уехавших, согласно данным Свердловскстата, было 4535. Следовательно, за год население города пополнилось 75 людьми.

В 2020 году показатель миграционного прироста был отрицательным: более 1300 тагильчан покинуло город. В целом, количество людей, покинувших Нижний Тагил, минимальное за последние 10 лет.

В четыре раза за год вырос миграционный отток из Свердловской области
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Аналитики подсчитали, что 3365 переехавших в Нижний Тагил — граждане России, а 2209 человек — релоканты из других районов Свердловской области. Количество уроженцев из стран СНГ составило 1220.

Среди уехавших показатели распределились следующим образом:

  • 2093 тагильчанина переехали в другой город области;
  • 1982 уехали в другие регионы;
  • 460 покинули Россию (в том числе 440 уроженцев СНГ).

Изучение структуры миграции показало, что дети с рождения до 15 лет чаще уезжают из Нижнего Тагила, чем приезжают в него.

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Также, по данным Свердловскстата, население города продолжает уменьшаться из-за доминирования смертности над рождаемостью.

#Анна Варнакина#Миграция#Переезд#Смертность#Рождаемость#Нижний Тагил#Общество
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