Впервые за 5 лет миграционный прирост зафиксировали в Нижнем Тагиле

Количество людей, прибывших в Нижний Тагил, составило 4610 человек. Уехавших, согласно данным Свердловскстата, было 4535. Следовательно, за год население города пополнилось 75 людьми.
В 2020 году показатель миграционного прироста был отрицательным: более 1300 тагильчан покинуло город. В целом, количество людей, покинувших Нижний Тагил, минимальное за последние 10 лет.
Аналитики подсчитали, что 3365 переехавших в Нижний Тагил — граждане России, а 2209 человек — релоканты из других районов Свердловской области. Количество уроженцев из стран СНГ составило 1220.
Среди уехавших показатели распределились следующим образом:
Изучение структуры миграции показало, что дети с рождения до 15 лет чаще уезжают из Нижнего Тагила, чем приезжают в него.
Также, по данным Свердловскстата, население города продолжает уменьшаться из-за доминирования смертности над рождаемостью.