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Вынесен приговор вербовщику террористов в Свердловской области

Сегодня, 10:28
Фото: УФСБ России по Свердловской области
Приговор был вынесен уроженцу Центральной Азии, который состоял в террористической организации, вынесен. Злоумышленнику 22 года. Юноша зазывал в ряды запрещенной организации новых людей.

Поймали злоумышленника еще в конце прошлого года, сообщает управление регионального ФСБ. Также известно, что парень прошел обучение для того, чтобы вербовать жителей Российской Федерации через соцсети для участия в терроризме на территории Сирии.

На приезжего возбуждались уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие терроризму») и ст. 205.3 УК РФ («Обучение для ведения терроризма»).

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Парню уже выбрали наказание - 16 лет тюремного заключения. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Вербовщик#Сирия#Приговор
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