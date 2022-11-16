Вынесен приговор вербовщику террористов в Свердловской области

Поймали злоумышленника еще в конце прошлого года, сообщает управление регионального ФСБ. Также известно, что парень прошел обучение для того, чтобы вербовать жителей Российской Федерации через соцсети для участия в терроризме на территории Сирии.
На приезжего возбуждались уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие терроризму») и ст. 205.3 УК РФ («Обучение для ведения терроризма»).
Парню уже выбрали наказание - 16 лет тюремного заключения. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.