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«Я задыхаюсь от боли»: в Серове простятся с погибшим на СВО пожарным

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI

В Серове похоронят погибшего на СВО пожарного

17 ноября в Серове состоятся похороны пожарного Максима Петрушечкина, погибшего в ходе спецоперации. Мужчина скончался.

Родственники погибшего вспомнили прощание с мужчиной. Своей жене и матери, уходя на фронт, он сказал, что любит их, пишет Е1.

О том, что мужчины больше нет в живых, жена Елена узнала неделю назад. Сначала ей позвонили из морга и попросили прислать фото мужа. Это нужно было для того, чтобы подтвердить, что погибший – именно он. Затем ее вызвали на опознание.

Не знаю, где взять силы, чтобы научиться жить с этой болью, я задыхаюсь от боли, — сказала Елена.

Гибель участника СВО подтвердил глава Серова Василий Сизиков. Прощание с погибшим состоится в центре досуга «Родина» в 11:30.

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В городе пожарного знали многие, свою жизнь он посвятил работе в МЧС. Он был командиром одного из отделений и руководителем ООО «Пожарная безопасность». В 2002 году он женился и воспитал трех дочерей.

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