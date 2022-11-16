«Я задыхаюсь от боли»: в Серове простятся с погибшим на СВО пожарным

Родственники погибшего вспомнили прощание с мужчиной. Своей жене и матери, уходя на фронт, он сказал, что любит их, пишет Е1.
О том, что мужчины больше нет в живых, жена Елена узнала неделю назад. Сначала ей позвонили из морга и попросили прислать фото мужа. Это нужно было для того, чтобы подтвердить, что погибший – именно он. Затем ее вызвали на опознание.
Не знаю, где взять силы, чтобы научиться жить с этой болью, я задыхаюсь от боли, — сказала Елена.
Гибель участника СВО подтвердил глава Серова Василий Сизиков. Прощание с погибшим состоится в центре досуга «Родина» в 11:30.
В городе пожарного знали многие, свою жизнь он посвятил работе в МЧС. Он был командиром одного из отделений и руководителем ООО «Пожарная безопасность». В 2002 году он женился и воспитал трех дочерей.