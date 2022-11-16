Юная теннисистка из Екатеринбурга стала звездой Первенства России

На пути к победе Злата обошла практически всех спортсменок. Не смогла победить лишь Любовь Тэнцер из Нижнего Новгорода. Во время матча невозможно было сказать точно, кто победит — обе девушки сражались до конца. Итоговый счет составил 4:3 в пользу нижегородки.
Злата Терехова показала настоящий класс на первенстве России по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет, — сообщает пресс-служба УГМК, в команде которого играет екатеринбурженка.
Ранее стало известно, что единственная чемпионка по самбо из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на международных соревнованиях в Бишкеке.