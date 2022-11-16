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Юная теннисистка из Екатеринбурга стала звездой Первенства России

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI
Злате Тереховой — 14 лет. Она стала серебряным призером Первенства России по настольному теннису. Спортсменка из Екатеринбурга выступала против теннисисток возрастом до 22 лет.

На пути к победе Злата обошла практически всех спортсменок. Не смогла победить лишь Любовь Тэнцер из Нижнего Новгорода. Во время матча невозможно было сказать точно, кто победит — обе девушки сражались до конца. Итоговый счет составил 4:3 в пользу нижегородки.

Злата Терехова показала настоящий класс на первенстве России по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет, — сообщает пресс-служба УГМК, в команде которого играет екатеринбурженка.
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Ранее стало известно, что единственная чемпионка по самбо из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на международных соревнованиях в Бишкеке.

#Анна Варнакина#Спорт#Екатеринбург#Настольный теннис#Спортсмены#Чемпионат#Первенство#Первенство России#УГМК
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