Антон Ягубкин: мастер спорта по боксу из Донецка

«За все эти годы я ни разу не думал бросить бокс. Он мне нравится, ведет меня вперед. Это азарт, это огонь в глазах. Эти эмоции я хочу испытывать снова и снова. С одной стороны, то, что я потомственный спортсмен — очень подталкивает. С другой — это очень большая ответственность, нельзя подвести свою фамилию».



Сейчас Антон — мастер спорта по боксу. Теперь его главная цель — участие и победа в Олимпийских играх.