Безопасностью дорожного движения в Нижнем Тагиле займется специальная комиссия

В общей сложности группа насчитывает 10 человек. Пять из них являются представителями от мэрии и ГИБДД. Кандидаты от городской думы были определены в ходе заседания постоянной комиссии по ЖКХ и городскому хозяйству.
В группу вошли уралвагонзаводовец Алексей Балыбердин, двое самых богатых депутатов Денис Корякин и Никита Беркутов, а также руководитель «Центра профилактической медицины УХП» Владимир Антонов и директор по развитию коммерческой фирмы Сергей Бурлай.
Отмечается, что рабочая группа будет работать в открытом формате и на заседания смогут приходить все желающие депутаты.