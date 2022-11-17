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Безопасностью дорожного движения в Нижнем Тагиле займется специальная комиссия

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
Группа по совершенствованию безопасности дорожного движения создана в Нижнем Тагиле. В нее вошли представители гордумы, администрации, а также ГИБДД.

В общей сложности группа насчитывает 10 человек. Пять из них являются представителями от мэрии и ГИБДД. Кандидаты от городской думы были определены в ходе заседания постоянной комиссии по ЖКХ и городскому хозяйству.

В группу вошли уралвагонзаводовец Алексей Балыбердин, двое самых богатых депутатов Денис Корякин и Никита Беркутов, а также руководитель «Центра профилактической медицины УХП» Владимир Антонов и директор по развитию коммерческой фирмы Сергей Бурлай.

Отмечается, что рабочая группа будет работать в открытом формате и на заседания смогут приходить все желающие депутаты.

В Тагиле пять депутатов Гордумы вместе с мэрией займутся вопросами ЖКХ и бизнеса
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#Ирина Кирилова#Транспорт#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Новости УрФО#Дорога#Движение#Безопасность#Алексей Балыбердин#Никита Беркутов#Владимир Антонов#Денис Корякин#Сергей Бурлай
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