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Борщевой набор продолжает дешеветь в Свердловской области

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI

В Свердловской области снижаются цены на овощи

О снижении цен на овощи в регионе с 7 по 14 ноября заявили специалисты Свердловскстата.

По статистике, цена на свеклу в среднем снизилась до 24,83 рубля (-2,64%), а на картофель — до 25,57рубля (-0,58%). Капусту покупатели могли приобрести за 20,24 рубля (-1,38%), а лук стоил 24,96 рубля (-1,09%). Однако цены понизились не на все овощи. Так, помидоры за неделю подорожали до 126,57 рубля (+8,17%), а огурцы — до 93,13 рубля (+6,36%).

Также немного повысились цены и на другие продукты. Гречневая крупа в торговых точках Свердловской области стоила 124,14 рубля (+1,07%), литр молока можно было в среднем купить за 67,53 рубля (+2,05%), а вареную колбасу — за 504,74 за килограмм (+1,41%).

При этом большинство позиций на продовольственные товары снизилось. В цене упали свинина, курица, сливочное и подсолнечное масло, сметана, творог, сыр, яйца, сахар, соль и мука.

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#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Статистика#Продукты#Подорожание#Евгения Сафина#Овощи
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