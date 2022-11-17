Борщевой набор продолжает дешеветь в Свердловской области

По статистике, цена на свеклу в среднем снизилась до 24,83 рубля (-2,64%), а на картофель — до 25,57рубля (-0,58%). Капусту покупатели могли приобрести за 20,24 рубля (-1,38%), а лук стоил 24,96 рубля (-1,09%). Однако цены понизились не на все овощи. Так, помидоры за неделю подорожали до 126,57 рубля (+8,17%), а огурцы — до 93,13 рубля (+6,36%).