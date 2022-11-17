Дети чуть не провалились под лед Тагильского пруда

Дети были замечены на льду, толщина которого не превышала 5 сантиметров. Спасатели отметили, что такой лед крайне опасен. К тому же, он сформировался на Нижнетагильском пруду только вчера, 16 ноября. О чуть не случившейся трагедии рассказал директор «Центра защиты населения» Сергей Коперкин.
ЧП чуть не случилось около отеля «Демидов Плаза». Ребят вовремя заметили спасатели, которые и вывели их на берег. Здесь они провели с ними беседу об опасности такого поведения.
Напомним, что ежегодно из-за выхода на тонкий лед гибнет множество людей. Чаще всего это дети или рыбаки. С начала образования на поверхности водоемов ледяной корки, спасатели выезжают с рейдами и ищут нарушителей.