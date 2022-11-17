Дети чуть не провалились под лед Тагильского пруда

Дети были замечены на льду, толщина которого не превышала 5 сантиметров. Спасатели отметили, что такой лед крайне опасен. К тому же, он сформировался на Нижнетагильском пруду только вчера, 16 ноября. О чуть не случившейся трагедии рассказал директор «Центра защиты населения» Сергей Коперкин.