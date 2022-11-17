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Дети чуть не провалились под лед Тагильского пруда

Сегодня, 11:06
Фото: Сергей Коперкин

В Нижнем Тагиле школьники чуть не провалились под тонкий лед на водоеме

Спасатели вывели со льда на реке в Нижнем Тагиле учеников одной из школ, которые решили побегать по водоему после уроков.

Дети были замечены на льду, толщина которого не превышала 5 сантиметров. Спасатели отметили, что такой лед крайне опасен. К тому же, он сформировался на Нижнетагильском пруду только вчера, 16 ноября. О чуть не случившейся трагедии рассказал директор «Центра защиты населения» Сергей Коперкин.

спасатели уводят детей со льдаспасатели уводят детей со льда
спасатели нашли детей-нарушителей спасатели нашли детей-нарушителей
спасатели уводят детей со льда
Фото: Сергей Коперкин

ЧП чуть не случилось около отеля «Демидов Плаза». Ребят вовремя заметили спасатели, которые и вывели их на берег. Здесь они провели с ними беседу об опасности такого поведения.

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Напомним, что ежегодно из-за выхода на тонкий лед гибнет множество людей. Чаще всего это дети или рыбаки. С начала образования на поверхности водоемов ледяной корки, спасатели выезжают с рейдами и ищут нарушителей.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Спасатели#Подростки#Лед#Эксклюзив
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