Ferrari и Porsche 911 жгли резину в центре Екатеринбурга на дрифт-заезде

Видеозапись с места сбора любителей дрифта опубликовал автожурнал Tupik_family. Иномарки, которых заметили за опасным вождением, привлекли внимание не только пользователей социальных сетей, но и сотрудников ГИБДД.
В отделе пропаганды госавтоинспекции сообщили “КП-Екатеринбург”, что заниматься дрифтом можно только на специализированных территориях, где автовладельцы не подвергнут других участников дорожного движения (и себя в том числе) опасности.
Согласно новой статье 21.30 КоАП РФ, за опасное вождение (которым считается один из элементов дрифта — торможение) автовладельцам полагается штраф в размере 5 тысяч рублей.