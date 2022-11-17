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Ferrari и Porsche 911 жгли резину в центре Екатеринбурга на дрифт-заезде

Сегодня, 01:35
Фото: 1MI

Ferrari и Porsche 911 устроили дрифт-заезд в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга заметили владельцев люксовых иномарок, которые поучаствовали в дрифт-заезде. Среди машин выделялись красная Ferrari и синий Porsche 911. Автовладельцы проехали по улице Малышева.

Видеозапись с места сбора любителей дрифта опубликовал автожурнал Tupik_family. Иномарки, которых заметили за опасным вождением, привлекли внимание не только пользователей социальных сетей, но и сотрудников ГИБДД.

В отделе пропаганды госавтоинспекции сообщили “КП-Екатеринбург”, что заниматься дрифтом можно только на специализированных территориях, где автовладельцы не подвергнут других участников дорожного движения (и себя в том числе) опасности.

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Согласно новой статье 21.30 КоАП РФ, за опасное вождение (которым считается один из элементов дрифта — торможение) автовладельцам полагается штраф в размере 5 тысяч рублей.

#Анна Варнакина#Транспорт#Екатеринбург#Дрифт#Машины#ГИБДД#Видео в сети
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