TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гардеробщик отсудил у УВЗ в Нижнем Тагиле более 2 млн рублей за травму руки

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле гардеробщик отсудил у УВЗ более 2 млн рублей за травму руки

Бывший кузнец-штамповщик из Нижнего Тагила отсудил у АО «НПК «Уралвагонзавод» более 2 млн рублей. Сейчас мужчина, получивший тяжелую травму руки, уже более двух лет работает гардеробщиком.

Мужчина травмировался в конце января 2019 года. По материалам суда, кузнецу-штамповщику придавило левую руку кривошипным прессом усилием 160 тонн. Виновными в нарушении охраны труда являются мастер по ремонту оборудования службы начальник участка и начальник кузнечного цеха.

Почти полтора месяца травмированный сотрудник УВЗ провел в стационаре больницы Нижнего Тагила в травматологическом отделении, где ему пытались частично восстановить двигательную функцию предплечья, запястья и пальцев. Затем его перевели на амбулаторное лечение. Всего он провёл на больничном почти два года — со дня травмирования до ноября 2020 года. Сейчас мужчина работает в должности гардеробщика.

После произошедшего мужчина подал в суд на УВЗ, намереваясь отсудить сумму утраченного заработка за период с марта 2019 года по декабрь 2020 года в размере 438 тысяч рублей, а также расходы на лечение в размере 609 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей. Первым делом он обратился в Дзержинский районный суд, однако иск удовлетворили частично. 

Окончательное решение вынес Свердловский областной суд 2 ноября, куда пострадавший обратился с апелляцией. Так, мужчина получит 1,8 млн рублей морального вреда, ему возместят расходы на лечение в размере 609 тысяч, а также расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с АО «НПК «Уралвагонзавод» взыщут почти 10 тысяч рублей госпошлины, говорится в решении суда. 

Травмированный тагильчанин отсудил у УВЗ 20 тысяч за невыплату зарплаты
Узнать подробнее
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Общество#Эксклюзив#Суд#Авария#Уралвагонзавод#Производственная травма
Подпишитесь
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Вчера, 19:27
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Вчера, 12:49
Три этажа и вход отремонтируют в поликлинике на Вагонке в Тагиле за 9,2 млн рублей
Сегодня, 13:57
«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
Сегодня, 11:27
Смог накрыл Нижний Тагил 17 ноября
Сегодня, 14:13
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Вчера, 11:07