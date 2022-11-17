Гардеробщик отсудил у УВЗ в Нижнем Тагиле более 2 млн рублей за травму руки

Почти полтора месяца травмированный сотрудник УВЗ провел в стационаре больницы Нижнего Тагила в травматологическом отделении, где ему пытались частично восстановить двигательную функцию предплечья, запястья и пальцев. Затем его перевели на амбулаторное лечение. Всего он провёл на больничном почти два года — со дня травмирования до ноября 2020 года. Сейчас мужчина работает в должности гардеробщика.