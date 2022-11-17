Гардеробщик отсудил у УВЗ в Нижнем Тагиле более 2 млн рублей за травму руки

Мужчина травмировался в конце января 2019 года. По материалам суда, кузнецу-штамповщику придавило левую руку кривошипным прессом усилием 160 тонн. Виновными в нарушении охраны труда являются мастер по ремонту оборудования службы начальник участка и начальник кузнечного цеха.
Почти полтора месяца травмированный сотрудник УВЗ провел в стационаре больницы Нижнего Тагила в травматологическом отделении, где ему пытались частично восстановить двигательную функцию предплечья, запястья и пальцев. Затем его перевели на амбулаторное лечение. Всего он провёл на больничном почти два года — со дня травмирования до ноября 2020 года. Сейчас мужчина работает в должности гардеробщика.
После произошедшего мужчина подал в суд на УВЗ, намереваясь отсудить сумму утраченного заработка за период с марта 2019 года по декабрь 2020 года в размере 438 тысяч рублей, а также расходы на лечение в размере 609 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей. Первым делом он обратился в Дзержинский районный суд, однако иск удовлетворили частично.
Окончательное решение вынес Свердловский областной суд 2 ноября, куда пострадавший обратился с апелляцией. Так, мужчина получит 1,8 млн рублей морального вреда, ему возместят расходы на лечение в размере 609 тысяч, а также расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с АО «НПК «Уралвагонзавод» взыщут почти 10 тысяч рублей госпошлины, говорится в решении суда.