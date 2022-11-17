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Иванов о военкоме Нижнего Тагила: «На своем ли месте этот товарищ?»

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI

В бездеятельности и формализме обвинил военкома Нижнего Тагила депутат Госдумы

Работу военкома Нижнего Тагила Александра Вострилова раскритиковал депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов. Он обвинил его в бездеятельности и формализме.

Иванов заявил, что к нему обратились родственники мобилизованных из Нижнего Тагила. Одного мужчину, сотрудника НТМК, забрали несмотря на наличие брони. А у второго трое несовершеннолетних детей.

Районные прокуратуры подтвердили факт нарушения. Но, до сих пор шевелений со стороны военкома Нижнего Тагила не наблюдается. И возникает вопрос: на своем ли месте этот товарищ? — пишет Максим Иванов.
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Он отметил, что уже обратился к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой принять меры для устранения нарушений, которые были допущены в ходе мобилизации. Иванов считает, что вопрос должен решаться системно.

Напомним, частичная мобилизация завершилась в Нижнем Тагиле в середине октября. Для семей мобилизованных разработан ряд льгот. В частности, на каждого члена семьи выплачивается 20 тысяч рублей, отменена плата за детские сады, предоставляется бесплатное питание для школьников и студентов, а также оказывается волонтерская помощь.

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