Иванов о военкоме Нижнего Тагила: «На своем ли месте этот товарищ?»

Напомним, частичная мобилизация завершилась в Нижнем Тагиле в середине октября. Для семей мобилизованных разработан ряд льгот. В частности, на каждого члена семьи выплачивается 20 тысяч рублей, отменена плата за детские сады, предоставляется бесплатное питание для школьников и студентов, а также оказывается волонтерская помощь.