Иванов о военкоме Нижнего Тагила: «На своем ли месте этот товарищ?»

Иванов заявил, что к нему обратились родственники мобилизованных из Нижнего Тагила. Одного мужчину, сотрудника НТМК, забрали несмотря на наличие брони. А у второго трое несовершеннолетних детей.
Районные прокуратуры подтвердили факт нарушения. Но, до сих пор шевелений со стороны военкома Нижнего Тагила не наблюдается. И возникает вопрос: на своем ли месте этот товарищ? — пишет Максим Иванов.
Он отметил, что уже обратился к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой принять меры для устранения нарушений, которые были допущены в ходе мобилизации. Иванов считает, что вопрос должен решаться системно.
Напомним, частичная мобилизация завершилась в Нижнем Тагиле в середине октября. Для семей мобилизованных разработан ряд льгот. В частности, на каждого члена семьи выплачивается 20 тысяч рублей, отменена плата за детские сады, предоставляется бесплатное питание для школьников и студентов, а также оказывается волонтерская помощь.