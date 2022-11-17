Когда в города Свердловской области (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхнюю и Нижнюю Пышму и прочие) приходят зимние морозы, занятия в учебных учреждениях либо отменяют, либо проводят в виде дистанционных встреч. Температурный режим, который позволит школьникам не выходить из дома, разный для каждой возрастной группы.
Дети с 1 по 4 класс имеют право не посещать школу тогда, когда столбики термометров опускаются до -25 градусов Цельсия. При этом порывы ветра должны насчитывать больше 4 метров в секунду. Учащимся начальной школы дана возможность не идти в учебное заведение и при отсутствии ветра — тогда, когда температура падает до -28°C.
Учащимся среднего звена (с 5 по 9 классы) дозволено не идти в СОШ при температуре от -28 градусов (когда ветер есть) и при -30 — тогда, когда метели нет.
Прогул школы для учащихся 10-11 классов может стать обоснованным, когда температура воздуха падает ниже -32°C (или -30 при слабом ветре).
Заявление для ребенка, который отсутствовал в школе во время наступления морозов и отмены занятий, руководство бюджетного учреждения в основном не запрашивает. Если учащийся собирается не идти на занятия, учителя в индивидуальном порядке просят сообщать им заранее — по мобильному или в сообщениях. Ряд общеобразовательных школ разрешает приносить объяснительные позже, когда ученик уже остался дома из-за минусовых температур.
Когда выпадает снег и морозы опускаются до двух или трех десятков со знаком «минус», физкультура в школе проводится по программе «Лыжная подготовка». В это время школьники должны носить особую форму одежды: куртку или полукомбинезон, зимние брюки, утепленный нательный костюм и носки из шерсти. В дни, когда погодные условия не позволяют заниматься на открытом воздухе, урок переносится в спортивный зал.
Рекомендация учебным учреждениям для переноса урока физкультуры в помещение выглядит следующим образом:
Часто в Нижнем Тагиле, ГГО и других муниципальных образованиях и районах Свердловской области учеников оповещают о возможности остаться дома и не посещать школу при низких температурах.