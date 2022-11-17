Заявление для ребенка, который отсутствовал в школе во время наступления морозов и отмены занятий, руководство бюджетного учреждения в основном не запрашивает. Если учащийся собирается не идти на занятия, учителя в индивидуальном порядке просят сообщать им заранее — по мобильному или в сообщениях. Ряд общеобразовательных школ разрешает приносить объяснительные позже, когда ученик уже остался дома из-за минусовых температур.