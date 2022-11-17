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Ловить вандалов с помощью камер начнут в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Новые уличные видеокамеры на Тагилстрое в Нижнем Тагиле включены в систему «Безопасный город».

Период опытной эксплуатации проходят 24 новых устройства. Камеры были интегрированы Центром организации дорожного движения Нижнего Тагила.

Сделано это было во время первого этапа благоустройства парка культуры и отдыха металлургов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Начать внедрять данную систему в городе начали еще девять лет назад. Всего в его рамках в Нижнем Тагиле появились 122 видеокамеры. Они были установлены на Театральной площади, в парке Бондина, возле Демидовской дачи, а также в ряде других общественных пространств.

Также мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев добавил, что в настоящий момент ни один новый объект не сдается в эксплуатацию, если на нем не установлены системы видеонаблюдения.

Также он отметил, что видеокамеры уже установлены во многих местах массового пребывания людей, на городских дорогах, на территории соцучреждений.  Они находятся во всех районах города.

К концу года система будет включать в себя 700 уличных видеокамер. В этом году заработает 110 видеокамер, большая часть которых находится на Привокзальной площади, в парке Металлургов, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы», на Ленинградском проспекте и мосту через Нижнетагильский пруд.

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Также объекты могут появиться в парке имени Горького на Вые или рядом с Дворцом национальных культур в поселке Рудника.

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