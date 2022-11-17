Ловить вандалов с помощью камер начнут в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Начать внедрять данную систему в городе начали еще девять лет назад. Всего в его рамках в Нижнем Тагиле появились 122 видеокамеры. Они были установлены на Театральной площади, в парке Бондина, возле Демидовской дачи, а также в ряде других общественных пространств.