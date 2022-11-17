«Меня открытым текстом послали»: цыгане украли кальян у самозанятой в Нижнем Тагиле

Девушка, сдающая кальяны в аренду, предоставила товар лицам восточной внешности (в постановлении полицейских Нижнего Тагила — цыганам). Сделку оформили через приложение для самозанятых. Услуга была оказана 12 октября. Съемщики курительного прибора выполнили договоренности и отдали то, что взяли, уже на следующий день. Арендная плата составила 500 рублей.