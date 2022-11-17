«Меня открытым текстом послали»: цыгане украли кальян у самозанятой в Нижнем Тагиле

Девушка, сдающая кальяны в аренду, предоставила товар лицам восточной внешности (в постановлении полицейских Нижнего Тагила — цыганам). Сделку оформили через приложение для самозанятых. Услуга была оказана 12 октября. Съемщики курительного прибора выполнили договоренности и отдали то, что взяли, уже на следующий день. Арендная плата составила 500 рублей.
19 октября люди снова обратились за арендой кальяна. Предпринимательница отвезла устройство по тому же адресу, однако на этот раз съемщики расплатились наличными средствами (сдачу попросили положить на счет сотового телефона).
На следующий день, когда пришло время забирать мое имущество, я позвонил, но по телефону сказали, что вдруг пришлось уехать, и будут поздно вечером. Договорились, что заберу имущество на следующий день, — рассказывает представитель обманутой тагильчанки Илья Харин.
Однако и днем позже кальян никто не отдал: вместо этого предпринимательницу «открытым текстом послали». Жительница Нижнего Тагила обратилась в полицию.
Приехали сотрудники ОП 20, такого безразличия (правильнее сказать нецензурным словом…) я не видел никогда. Сотрудники МВД проигнорировали все доводы и доказательства, при этом умудрились начать угрожать мне, заявителю, что я хулиганю, — продолжает рассказывать историю женщины от своего лица Илья Харин.
Следом арендодатель обратилась в УМВД, где сотрудница полиции «среди ночи пыталась помочь». Женщина написала заявление правоохранителям в ОП 20 Нижнего Тагила, но в возбуждении уголовного дела было отказано.
Постановляю: отказать в возбуждении уголовного дела в отношении неизвестного по
материалу проверки КУСП № 7085 от 21.10.2022 года о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ на основании п. 1 ч. 1 от. 24 УПК (хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием), т. е. за события преступления, — сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, утвержденном начальником ОП No 20 МУ МВД «Нижнетагильское» подполковником Р. И. Асадуллиным.
Следовательно, при проведении расследования в правоохранительных органах не нашли состава преступления. Кроме того, в копии постановления сказано:
«Сама она по указанному адресу больше не ездила, каких-либо данных мужчины, который заказал кальян, у нее нет, договор об аренде кальяна она не заключала».
Самозанятая обратилась в прокуратуру. Она надеется, что дело вернут на расследование. Также в документах, опубликованных автором в сообществе «Черный список Тагила», сказано об ущербе от утери кальяна. Сумма составила 15 тысяч рублей.
Решение вынесено в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировало ситуацию редакции TagilCity.ru МУ МВД «Нижнетагильское».
Самозанятая через социальные сети обратилась к хулиганам, которые украли кальян. Она призывает воров вернуть имущество до того, как тех найдет полиция. В этом случае она согласна идти «на мировую».