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Одноклассники и «Культура.РФ» представляют проект «Гид по Серебряному веку»

Сегодня, 09:33
Одноклассники вместе с порталом «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященных Серебряному веку. В подкасте слушатели узнают, какие имена, жанры и стили появились в то время и как несколько десятилетий кардинально изменили мировую культуру.

Также пользователи смогут отправить тематические стикеры с цитатами из самых известных произведений Маяковского, Бурлюка, Северянина и многих других представителей той эпохи.

С 17 по 30 ноября в официальной группе портала в ОК ежедневно будут выходить тематические посты о прозе, живописи, театре, архитектуре и музыке Серебряного века. Кроме того, в группе портала будут опубликованы подкасты о расцвете поэзии и обострении эстетической чувственности во времена «русского Ренессанса».

Пользователи ОК смогут отправить стикеры с цитатами классиков этого периода. Например, со строками «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!» из стихотворения «Увертюра» Игоря Северянина или с надписью «трибун-урбанист» – именно так называл Владимира Маяковского участник футуристической группы «Мезонин поэзии» Сергей Третьяков.

Кроме того, «Культура.РФ» подготовила интерактивный квиз из десяти вопросов. В официальной группе портала пользователи соцсети смогут ответить, какое имение стало в ту эпоху центром возрождения старинных ремесел, благодаря какому журналу в Россию пришел импрессионизм и так далее.

ОК регулярно поддерживают учреждения культуры. Так, в ноябре этого года в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Одноклассниках вышла серия подкастов «Культура и быт на Руси»: о семейной жизни, домашнем укладе, фольклоре и старинных русских традициях. Пользователи соцсети могли послушать материалы из постоянной рубрики «Культурный вопрос» портала «Культура.РФ».

#Свободное время#Ирина Кирилова
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