Омбудсмен Свердловской области открыла мобильную приемную для военных на СВО

В течение первых дней после появления мобильной приемной 32 военнослужащего обратились с жалобами для восстановления их прав и другими вопросами, рассказала ТАСС Татьяна Мерзлякова. Открытие состоялось при содействии Центрального военного округа.
Причиной появления пункта для обращений стало то, что люди интересовались положением дел военных. При этом заявки фиксировались не только от приехавших для выполнения воинского долга и мобилизованных из Свердловской области.
Чаще всего люди обращались к омбудсмену для того, чтобы узнать об областных выплатах. Других интересовали льготы для семей.
Напомним, что приставы открыли горячую линию для мобилизованных жителей Свердловской области и их родственников.