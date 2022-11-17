TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омбудсмен Свердловской области открыла мобильную приемную для военных на СВО

Сегодня, 03:49
Фото: 1MI
Мобильная приемная омбудсмена по Свердловской области Татьяны Мерзляковой открылась в зоне СВО вооруженных сил Российской Федерации на Украине.

В течение первых дней после появления мобильной приемной 32 военнослужащего обратились с жалобами для восстановления их прав и другими вопросами, рассказала ТАСС Татьяна Мерзлякова. Открытие состоялось при содействии Центрального военного округа.

Причиной появления пункта для обращений стало то, что люди интересовались положением дел военных. При этом заявки фиксировались не только от приехавших для выполнения воинского долга и мобилизованных из Свердловской области.

Чаще всего люди обращались к омбудсмену для того, чтобы узнать об областных выплатах. Других интересовали льготы для семей.

Читайте также:
Омбудсмен Свердловской области назвала дату возобновления отправки мобилизованныхСвердловский омбудсмен назвала причины ошибок при частичной мобилизацииОмбудсмен РФ прокомментировала ситуацию с погибшими в учебном центре Елань
Горячую линию для мобилизованных открыли приставы Свердловской области
Узнать подробнее

Напомним, что приставы открыли горячую линию для мобилизованных жителей Свердловской области и их родственников.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Операция на Украине#Общество#Татьяна Мерзлякова#Жалоба#Вопросы#Спецоперация#Военные
Подпишитесь
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Вчера, 12:49
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Вчера, 19:27
Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
15 ноября, 14:13
Около 200 долгожителей-ветеранов ВОВ осталось в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:28
«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу
Вчера, 20:47
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Вчера, 11:07