Открытую репетицию провели для детей мобилизованных в цирке Нижнего Тагила

После каждого номера воздушных гимнастов, акробатов, силачей и дрессировщиков дети задавали много вопросов. Их задавали и взрослые. Всем было интересно, что едят попугаи, сколько им лет, не страшно ли гимнасткам под куполом, а также кто создает красивые и яркие костюмы. После представления детям позволили выйти на манеж и попробовать себя в роли артистов. Они прошли по канату, сделали трюки и жонглировали.