Открытую репетицию провели для детей мобилизованных в цирке Нижнего Тагила

Благотворительное мероприятие прошло по совместной инициативе учреждения и администрации города. По словам главы цирка Руслана Марчевского, на такие предложения учреждение откликается регулярно.
Сегодня у детей и их родителей будет возможность увидеть даже не репетицию, а открытый цирковой спектакль и пообщаться с артистами, задать им самые необычные вопросы, — отметил Руслан Марчевский.
После каждого номера воздушных гимнастов, акробатов, силачей и дрессировщиков дети задавали много вопросов. Их задавали и взрослые. Всем было интересно, что едят попугаи, сколько им лет, не страшно ли гимнасткам под куполом, а также кто создает красивые и яркие костюмы. После представления детям позволили выйти на манеж и попробовать себя в роли артистов. Они прошли по канату, сделали трюки и жонглировали.
Одна из жительниц Нижнего Тагила Анна пришла на репетицию с дочерьми Василисой и Полиной. Она рассказала, что супруг уже два месяца служит. Он имеет специальность механика-водителя. По словам женщины, дети давно хотели попасть в цирк.
Еще одного мальчика Руслана привел дядя. Отец ребенка принимает участие в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.