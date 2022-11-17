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Открытую репетицию провели для детей мобилизованных в цирке Нижнего Тагила

Сегодня, 10:11
Фото: 1MI
Открытая репетиция, а также мастер-класс для детей мобилизованных граждан, были организованы в цирке Нижнего Тагила.

Благотворительное мероприятие прошло по совместной инициативе учреждения и администрации города. По словам главы цирка Руслана Марчевского, на такие предложения учреждение откликается регулярно.

Сегодня у детей и их родителей будет возможность увидеть даже не репетицию, а открытый цирковой спектакль и пообщаться с артистами, задать им самые необычные вопросы, — отметил Руслан Марчевский.

После каждого номера воздушных гимнастов, акробатов, силачей и дрессировщиков дети задавали много вопросов. Их задавали и взрослые. Всем было интересно, что едят попугаи, сколько им лет, не страшно ли гимнасткам под куполом, а также кто создает красивые и яркие костюмы. После представления детям позволили выйти на манеж и попробовать себя в роли артистов. Они прошли по канату, сделали трюки и жонглировали.

Одна из жительниц Нижнего Тагила Анна пришла на репетицию с дочерьми Василисой и Полиной. Она рассказала, что супруг уже два месяца служит. Он имеет специальность механика-водителя. По словам женщины, дети давно хотели попасть в цирк.

Еще одного мальчика Руслана привел дядя. Отец ребенка принимает участие в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Частичная мобилизация в России#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Цирк#Репетиция#Дети
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