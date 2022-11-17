TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пледики и носочки вяжут волонтеры для «торопыжек» из Нижнего Тагила

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI

Волонтёры бесплатно вяжут одежду для недоношенных детей в Нижнем Тагиле

Благотворительный клуб «28 петель» вяжет шапочки, носочки и комплекты одежды для недоношенных детей в Нижнем Тагиле и передает их в медицинские организации города и Свердловской области.

Идея создания международного клуба появилась в Астане (Казахстан) в 2012 году. Первое представительство открылось в России через 5 лет. В 2022-м очередь дошла до Нижнего Тагила.

Кроха будет жить: недоношенных детей выхаживают в детской больнице Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Центральная задача клуба — вязание комплектов одежды для недоношенных детей (девушки-вязальщицы ласково называют их «торопыжками»), которые родились с весом от 500 г до 2 кг, и их безвозмездная передача в медучреждения. Сейчас тагильские волонтеры ищут желающих примкнуть к рядам единомышленников — не важно, разово или на постоянной основе.

Я хотела бы, чтобы люди о нас узнали и, возможно, присоединились бы к нам, либо сообщили о необходимости нашей помощи, — рассказала редакции TagilCity.ru куратор «28 петель» в Нижнем Тагиле Екатерина Хороших (Богданова).

Тех, кто не умеет вязать, зовут помочь малышам материально: передать в дар пряжу, в составе которой 100% шерсть, или ткань со 100% хлопком. Из первой сделают безопасную для малышей одежду, а из материи сошьют игрушки-комфортеры.

Фото: Марафоны клуба "28 петель" "ВКонтакте"

Первой медицинской организацией, с которой «28 петель» начала сотрудничать в Нижнем Тагиле, стала Демидовская больница. Для перинатального центра волонтёры собирают и шьют носочки, шапочки и пледики. Говорят, что эти вещи нужны «торопыжкам» для выздоровления.

Читайте также:
Врачи Свердловской области получили награду за спасение недоношенных детейНедоношенные дети впервые вертолетами эвакуированы из Талицы в Екатеринбург«Во всём должна быть мера»: уральский депутат высказался о помощи недоношенным детям

Сегодня, 17 ноября, во всем мире отмечают Международный день недоношенных детей. Цель мероприятия — привлечь внимание общества к проблеме младенцев, которые появились на свет раньше срока.

#Анна Варнакина#Город#Дети#Младенец#Волонтеры#Одежда#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Вчера, 12:49
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Вчера, 19:27
Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
15 ноября, 14:13
Около 200 долгожителей-ветеранов ВОВ осталось в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:28
«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу
Вчера, 20:47
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Вчера, 11:07