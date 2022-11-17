Пледики и носочки вяжут волонтеры для «торопыжек» из Нижнего Тагила

Центральная задача клуба — вязание комплектов одежды для недоношенных детей (девушки-вязальщицы ласково называют их «торопыжками»), которые родились с весом от 500 г до 2 кг, и их безвозмездная передача в медучреждения. Сейчас тагильские волонтеры ищут желающих примкнуть к рядам единомышленников — не важно, разово или на постоянной основе.