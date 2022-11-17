Пледики и носочки вяжут волонтеры для «торопыжек» из Нижнего Тагила

Идея создания международного клуба появилась в Астане (Казахстан) в 2012 году. Первое представительство открылось в России через 5 лет. В 2022-м очередь дошла до Нижнего Тагила.
Центральная задача клуба — вязание комплектов одежды для недоношенных детей (девушки-вязальщицы ласково называют их «торопыжками»), которые родились с весом от 500 г до 2 кг, и их безвозмездная передача в медучреждения. Сейчас тагильские волонтеры ищут желающих примкнуть к рядам единомышленников — не важно, разово или на постоянной основе.
Я хотела бы, чтобы люди о нас узнали и, возможно, присоединились бы к нам, либо сообщили о необходимости нашей помощи, — рассказала редакции TagilCity.ru куратор «28 петель» в Нижнем Тагиле Екатерина Хороших (Богданова).
Тех, кто не умеет вязать, зовут помочь малышам материально: передать в дар пряжу, в составе которой 100% шерсть, или ткань со 100% хлопком. Из первой сделают безопасную для малышей одежду, а из материи сошьют игрушки-комфортеры.
Первой медицинской организацией, с которой «28 петель» начала сотрудничать в Нижнем Тагиле, стала Демидовская больница. Для перинатального центра волонтёры собирают и шьют носочки, шапочки и пледики. Говорят, что эти вещи нужны «торопыжкам» для выздоровления.
Сегодня, 17 ноября, во всем мире отмечают Международный день недоношенных детей. Цель мероприятия — привлечь внимание общества к проблеме младенцев, которые появились на свет раньше срока.