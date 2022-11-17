И МРОТ, и прожиточный минимум устанавливаются на законодательном уровне один раз в год. Исключение составил 2022 год, когда из-за западных санкций под угрозу было поставлено благополучие российских граждан. Так, в январе зарплатный минимум был повышен на уровень 13 890 рублей, а с 1 июня вырос до 15 279 рублей. ПМ, соответственно, увеличился сначала до 12 654, а потом до 13 919 рублей на душу населения. Таковы цифры, которые приняты в целом по стране, на федеральном уровне. Но оба показателя имеют свои региональные эквиваленты.