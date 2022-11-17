В начале календарного года в России по уже заведенному порядку начинает действовать повышенный размер МРОТ и прожиточного минимума. Это два очень важных показателя, которые во многом определяют доходы граждан.
МРОТ контролирует работодателей и гарантирует работникам обязательный минимум заработка, который обусловлен уровнем прожиточного минимума (ПМ). Последний определяется для трех категорий населения и влияет на уровень многих пособий и выплат для малообеспеченных и социально уязвимых граждан (многодетных семей, родителей-одиночек, семьей с детьми-инвалидами, одиноко проживающих граждан и многих других).
И МРОТ, и прожиточный минимум устанавливаются на законодательном уровне один раз в год. Исключение составил 2022 год, когда из-за западных санкций под угрозу было поставлено благополучие российских граждан. Так, в январе зарплатный минимум был повышен на уровень 13 890 рублей, а с 1 июня вырос до 15 279 рублей. ПМ, соответственно, увеличился сначала до 12 654, а потом до 13 919 рублей на душу населения. Таковы цифры, которые приняты в целом по стране, на федеральном уровне. Но оба показателя имеют свои региональные эквиваленты.
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На территории Свердловской области минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с учетом районного (уральского) коэффициента 15% с 01 июня 2022 года составляет 17 570,85 руб.
Таким образом, работодатели в Свердловском регионе, в том числе и Нижнем Тагиле, не имеют права устанавливать зарплату сотрудникам ниже этой суммы, утвержденной трехсторонним соглашением между представителями местных властей, профсоюзов и предпринимателей. Отметим, что при этом оклад работника по договору может быть ниже МРОТ, но при условии, что итоговая сумма выплаты с надбавками и премиями будет выше минималки или на уровне с ней.
Также при расчете отпускных, больничных, компенсаций, сверхурочных, декретных, страховых взносов и ряда пособий должен учитываться региональный минимум. В противном случае недобросовестного работодателя ждет штраф, согласно ст. 5.27 КоАП РФ:
В наступающем, 2023 году на федеральном уровне ожидается повышение МРОТ на 6,3 процента. Показатель минимальной зарплаты вырастет до 16 242 рублей. Прожиточный минимум поднимется до 14 375 рублей. Соответственно, вырастут и пособия, которые зависят от ПМ, а также выплаты на трудовых местах: даже если размер заработной платы у работника останется тот же, вырастут такие важные выплаты, как отпускные, больничные и пр.
В Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области к сумме 16 242 руб. необходимо прибавить коэффициент 1,5 процента.