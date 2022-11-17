Пожарные не смогли подъехать к домам в Нижнем Тагиле из-за припаркованных машин

Рейд был проведен в микрорайонах Выя и Лебяжка. Доступность проезда проверяли автоцистерна и автолестница. Чтобы техника прошла без проблем, необходимо пространство в три метра шириной. Для установки автолестницы требуется еще три дополнительных метра, по 1,5 с каждой стороны.
В первом дворе на улице Ермака, 61 преградой стали парковочные ограничители в виде полусфер из бетона. Кто их установил — неизвестно. Также автомобили не смогли въехать во двор на улице Космонавтов, 10. Там путь преградили шесть легковых автомобилей. Также не хватило места для разворота и установки автолестницы.
Еще один участок — улицы Космонавтов, 9 и Красноармейская, 84. Водители также не смогли заехать во двор. Инспектором ГИБДД зафиксировано более 15 нарушений. Закрытым для техники оказался путь и к домам № 78 и № 80 на улице Красноармейская, а также к улице Аганичева, 18 и 10а. Там парковка для транспорта не предусмотрена, но он стоит повсюду, пишет ИА «Все Новости».
Представители МЧС заявляют, что с каждым годом проблема становится острее. Транспорта приобретается больше, а места на всех не хватает. Поэтому люди ставят машины, где придется.
По словам старшего инспектора отдела надзорной деятельности Александра Аболмасова, рейд показал, что для проезда есть препятствия, а причиной является неправильная парковка. В результате, по словам специалиста, это влияет на время прибытия к месту вызова. Чаще всего с такой проблемой пожарные сталкиваются вечерами, когда все люди уже возвращаются с работы.
Теперь водителей, которые оставили свои автомобили в неположенных местах, ожидает штраф в размере 2 тысяч рублей.