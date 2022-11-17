Пожарные не смогли подъехать к домам в Нижнем Тагиле из-за припаркованных машин

Еще один участок — улицы Космонавтов, 9 и Красноармейская, 84. Водители также не смогли заехать во двор. Инспектором ГИБДД зафиксировано более 15 нарушений. Закрытым для техники оказался путь и к домам № 78 и № 80 на улице Красноармейская, а также к улице Аганичева, 18 и 10а. Там парковка для транспорта не предусмотрена, но он стоит повсюду, пишет ИА «Все Новости».