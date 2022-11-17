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Представители кланов УВЗ и НТМК займутся вопросами содержания многоквартиных домов

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Комиссия по управлению имуществом многоквартирных домов появится в Нижнем Тагиле. Представители администрации и городской думы будут заниматься решением вопросов, касающихся ЖКХ совместно с управляющими компаниями.

В состав вошли представители администрации, городской думы. Возможно, к совместной работе будет привлечена городская жилищная инспекция. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии думы по ЖКХ и городскому хозяйству 17 ноября.

Безопасностью дорожного движения в Нижнем Тагиле займется специальная комиссия
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От депутатов в состав вошли пять депутатов — это председатель гордумы Вадим Раудштейн, представитель клана УВЗ Алексей Балыбердин, директор по энергетике дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин, заместитель главного инженера по подготовке производства на одном из предприятий «Ростеха» Андрей Давыдов, а также руководитель благотворительного фонда Дмитрий Костенников.

Рабочая группа будет работать в открытом формате. Это означает, что посещать заседания смогут все желающие депутаты.

Вопросами благоустройства дворов в Нижнем Тагиле займутся пять депутатов
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Напомним, в Нижнем Тагиле также были созданы еще две рабочие группы, в которые вошли депутаты городской думы. Они будут заниматься вопросами совершенствования безопасности дорожного движения, а также благоустройства дворов и проездов к ним.

#Ирина Кирилова#Город#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Вадим Раудштейн#Дмитрий Костенников#Денис Корякин#Алексей Балыбердин#Андрей Давыдов#УК#Управляющая компания#Комиссия#Депутаты
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