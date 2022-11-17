Применение IT- технологий делает медпомощь более доступной для сахалинцев и курильчан

Медицина – важная часть нашей жизни. Именно поэтому на одном из первых мест в списке важнейших задач у властей Сахалинской области стоит развитие медицинской сферы. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко была запущена реформа островного здравоохранения, направленная на то, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь. Отрасль получила максимальный объём финансирования с 2019 года. Что удалось сделать и что в планах – рассказал порталу Sakh.online министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
- Владимир Вячеславович, сколько за последние три года построено новых, капитально отремонтировано и модернизировано медицинских объектов на территории Сахалинской области?
- Да, мы активно обновляем и строим новые медучреждения по всей территории области. Например, в 2021 году в Южно-Сахалинске открылось новое здание станции Скорой помощи с единой диспетчерской службой и гаражом более чем на 20 машин. Многие годы «скорая» располагалась в небольшом здании, которое уже не отвечало требованиям времени и решению поставленным новых задач. Теперь для специалистов созданы комфортные условия, появились дополнительные возможности для совершенствования работы службы. В этом году завершается строительство нового корпуса самой крупной поликлиники Южно-Сахалинска - Центральной. Не меньше внимания уделяем и сельским медпунктам. В этом году строятся амбулатории и ФАПы в сёлах – Первая Падь, Костромское, Углезаводск, Восточное, Пятиречье, Новая Деревня.
- Один из значимых проектов, реализуемых в медицинской сфере островного региона - «Умный ФАП». В чём его суть, почему он так важен, расскажите о нём поподробнее, пожалуйста.
- Учитывая, что многие населённые пункты Сахалинской области расположены на значительном расстоянии от центральных районных больниц и областных медицинских организаций, жители глубинки не всегда имеют возможность оперативно получить специализированную медицинскую помощь. Для улучшения доступности медуслуг в регионе реализуется проект «Умный ФАП», который делает возможным проводить обследование людей, проживающих в глубинке, на местах и передавать дистанционно результаты исследования в референс-центр. В 2021 году мобильные телемедицинские комплексы были установлены в четырёх ФАПах и шести амбулаториях. В результате время получения услуги сократилось с 26 дней до 3 дней.
- Как проходит переоснащение современным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, что, по-вашему, самое важное из уже сделанного?
- С 2019 года для медицинских учреждений Сахалинской области приобретено больше 1000 единиц современного специализированного оборудования - МРТ, компьютерные томографы, линейный ускоритель, аппараты УЗИ и ИВЛ, маммографы, рентгеновские аппараты, эндоскопическое оборудование, реабилитационное оборудование, передвижные мобильные комплексы.
- Развитие цифровых технологий – драйвер многих процессов в здравоохранении. Что самое важное удалось сделать в этом направлении на территории Сахалинской области?
- Повышение доступности медицинской помощи для населения - основная задача проводимой реформы в региональном здравоохранении. И она решается, в том числе с помощью современных информационных технологий. Их применение позволяет в немалой степени добиться поставленных целей, а именно:
- оказание неотложной помощи - в день обращения;
- время ожидания планового приема терапевтом, врачом общей практики – 2 дня;
- время ожидания планового приема врачом «узкой» специализации – 7 дней.
Благодаря созданию проектного кадрового офиса решение этого вопроса осуществляется по следующим направлениям:
- централизация управления ресурсами организаций, в том числе кадровыми;
- стандартизация работы поликлиник. Для них сформировано новое расписание работы врачей. Специально созданная система мониторинга учитывает занятость каждого специалиста, наличие свободных ячеек, чтобы направлять пациента в освобождающееся окно и минимизировать время ожидания приема;
- построение независимой системы обратной связи. Каждый пациент имеет возможность в проактивном режиме оценить качество оказанной помощи.
Внедряются новые сервисы в медицине. Например, лист ожидания. При отсутствии талона к специалисту на ближайшее время пациент получает гарантированную возможность приема в первое освободившееся окно. В числе важных - система телемедицинских консультаций для амбулаторных пациентов. Разработан механизм получения специализированной помощи без посещения медицинского учреждения посредством видеосвязи. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса.
Уже сейчас мы видим положительные результаты реформы здравоохранения, Например, количество талонов на приём к терапевту в неделю в поликлиниках Южно-Сахалинска увеличилось на 35%. Мы имеем 100% охват медицинской помощью пациентов из листа ожидания. Из них около 50 % - в установленные проектом сроки.
– Кадровый вопрос в здравоохранении для всех регионов страны достаточно болезненный. Как он решается в Сахалинской области?
- Работа над привлечением кадров в здравоохранение идёт неустанно. С 2018 года в островную медицину пришло более 1000 врачей – терапевтов, педиатров и узких специалистов. В настоящее время показатель обеспеченности врачами в Сахалинской области составляет 53,0, по РФ– 38,0; обеспеченность средним медицинским персоналом – 117,1 (по РФ – 85,3).
- Говорят, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Как проходит диспансеризация населения, насколько доступен ежегодный медосмотр для жителей удаленных территорий области?
- Действительно, успех лечения болезни во многом зависит от ранней диагностики. Именно поэтому организации медицинского обследования мы уделили самое пристальное внимание. И особенно людей, находящихся в группе риска. Это пожилые жители области в возрасте от 65 лет. Специально для этой категории сахалинцев мы открыли центры углублённого обследования здоровья, в котором пациент проходят как комплексное, так и узкопрофильное обследование. Например, проверяют опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, бронхо-лёгочную системы, определяют риски развития онкозаболеваний. Полное обследование человек проходит в течение одного дня и в одном месте. Благодаря диагностике и вовремя принятым мерам мы спасаем жизни людей. Планируем, что до конца 2022 года углублённое обследование пройдёт 90 тысяч жителей области.
В этом году расширены группы пациентов - углублёнными медицинскими обследованиями охвачено мужское население 55+. Это уязвимая группа, не выявленные заболевания у пациентов этого возраста приводят к ранней инвалидизации и смертности. У нас есть все возможности, чтобы предотвратить эту статистику.