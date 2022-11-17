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Продавцы онлайн-магазинов могут пользоваться специальными тарифами Модульбанка

Сегодня, 07:18
Фото: pxhere.com
Модульбанк запустил специальные тарифы для предпринимателей, которые продают свои товары на маркетплейсах. В прошлом году банк ввел опцию «Маркетплейс», которая в процессе развития превратилась в линейку тарифов. В них входят банковские условия и сервисы, направленные на развитие онлайн-магазинов.

При покупке тарифа клиент получает экономию на операционных расходах. Рентабельность его магазина при этом растет, пишут newsnn.ru.

В числе банковских услуг по тарифу — бесплатный вывод прибыли с торговой онлайн-площадки на личные расчетные счета, возможность проводить расчеты с контрагентами в национальных валютах разных стран — Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов, Китая, СНГ и Евросоюза.

При приобретении тарифа его владельцу становятся доступны нефинансовые услуги. В том числе сервис для анализа продаж конкурентов на маркетплейсе и центр дизайна с фотостудией, где  создают, анализируют и оптимизируют карточки товаров.

Покупка тарифа облегчает продавцам процесс закупок в разных странах — Киргизии, Турции, КНР, Узбекистане. В стоимость тарифа включена помощь бухгалтеров, которые хорошо разбираются в тонкостях работы на торговых онлайн-площадках, а также помощь с сертификацией товара, логистикой, повышение уровня знаний селлеров и услуги персонального менеджера.

Владельцы магазинов с ежемесячным оборотом менее одного миллиона рублей могут воспользоваться стартовым тарифом «Селлер». Для предпринимателей, оборот которых составляет менее пяти миллионов рублей в месяц, предусмотрен тариф «Селлер PRO». Каждый из тарифов поддается настройке в соответствии с запросами клиента. Для обоих тарифов также предусмотрены сопровождение и поддержка в режиме 24/7.

Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта отметила, что работа над созданием тарифов была продолжительной и кропотливой. Приходилось организовывать обратную связь, общаться с селлерами, мониторить предложения других банков. Однако все это позволило сделать условия тарифов Модульбанка максимально выгодными и комфортными. Самые популярные функции в этом сегменте банк сделал бесплатными.

В рамках тарифов селлер получает бесплатно открытие расчетного счета, сервис аналитики по маркетплейсам, а также бухгалтерию, валютный контроль, внешнеэкономической деятельности и валютные счета. Банковское обслуживание, вывод выручки на карту, выпуск и обслуживание карты — все это от 0 рублей.

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