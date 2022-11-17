Продавцы онлайн-магазинов могут пользоваться специальными тарифами Модульбанка

Владельцы магазинов с ежемесячным оборотом менее одного миллиона рублей могут воспользоваться стартовым тарифом «Селлер». Для предпринимателей, оборот которых составляет менее пяти миллионов рублей в месяц, предусмотрен тариф «Селлер PRO». Каждый из тарифов поддается настройке в соответствии с запросами клиента. Для обоих тарифов также предусмотрены сопровождение и поддержка в режиме 24/7.