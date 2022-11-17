Продавцы онлайн-магазинов могут пользоваться специальными тарифами Модульбанка

При покупке тарифа клиент получает экономию на операционных расходах. Рентабельность его магазина при этом растет, пишут newsnn.ru.
В числе банковских услуг по тарифу — бесплатный вывод прибыли с торговой онлайн-площадки на личные расчетные счета, возможность проводить расчеты с контрагентами в национальных валютах разных стран — Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов, Китая, СНГ и Евросоюза.
При приобретении тарифа его владельцу становятся доступны нефинансовые услуги. В том числе сервис для анализа продаж конкурентов на маркетплейсе и центр дизайна с фотостудией, где создают, анализируют и оптимизируют карточки товаров.
Покупка тарифа облегчает продавцам процесс закупок в разных странах — Киргизии, Турции, КНР, Узбекистане. В стоимость тарифа включена помощь бухгалтеров, которые хорошо разбираются в тонкостях работы на торговых онлайн-площадках, а также помощь с сертификацией товара, логистикой, повышение уровня знаний селлеров и услуги персонального менеджера.
Владельцы магазинов с ежемесячным оборотом менее одного миллиона рублей могут воспользоваться стартовым тарифом «Селлер». Для предпринимателей, оборот которых составляет менее пяти миллионов рублей в месяц, предусмотрен тариф «Селлер PRO». Каждый из тарифов поддается настройке в соответствии с запросами клиента. Для обоих тарифов также предусмотрены сопровождение и поддержка в режиме 24/7.
Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта отметила, что работа над созданием тарифов была продолжительной и кропотливой. Приходилось организовывать обратную связь, общаться с селлерами, мониторить предложения других банков. Однако все это позволило сделать условия тарифов Модульбанка максимально выгодными и комфортными. Самые популярные функции в этом сегменте банк сделал бесплатными.
В рамках тарифов селлер получает бесплатно открытие расчетного счета, сервис аналитики по маркетплейсам, а также бухгалтерию, валютный контроль, внешнеэкономической деятельности и валютные счета. Банковское обслуживание, вывод выручки на карту, выпуск и обслуживание карты — все это от 0 рублей.