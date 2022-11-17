Даниил в этих стенах чувствует себя уверенно: все обитатели дома хорошо знакомы участковому. Понимая, что от них можно ожидать всякое, он старается стоять между ними и мной. Во мне полтора метра, и участковый от этого выглядит еще больше. А мне от его вида спокойнее.