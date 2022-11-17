«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением

Повторимся, предположительно ранее в помещении был здравпункт. Об этом свидетельствуют слова представителей управляющей компании, а также на городской карте помещение помечено как «здравпункт городской больницы № 1». УК пришла в дом в августе и не управлять, то есть полностью представлять интересы жильцов, а лишь обслуживать, иными словами могут реагировать лишь на аварийные ситуации или ряд работ, например, в рамках договора подряда. Им нельзя касаться помещений без разрешения собственника.