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«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением

Сегодня, 06:27
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле жители дома делят здание с заброшенным помещением

Жилой дом № 33 по улице Советская в Нижнем Тагиле уже много лет наполовину заброшен. Дело в том, что нежилое помещение на первом этаже здания пустует, его обитателями стали местные подростки. Жильцы дома переживают за свою безопасность.

В течение многих лет жильцы дома соседствуют с пустующим помещением. Судя по вывеске, некогда здесь располагался здравпункт. Сейчас вместо медицинских принадлежностей внутри можно найти пустые бутылки, мусор, а также сломанную мебель. Обгоревшие стены свидетельствуют о произошедшем возгорании. Жильцы уверены, что «гости» здравпункта могут однажды его повторить. Кроме этого, есть ряд других возможных угроз. 

Днём как правило постоянно лазят, в основном ребятня лет от 9 до 17, но бывает и постарше, у тех видать свои «цели». Бумажки жгут, к счастью, ещё костры не разводят. Беспокоит тем, что их игры могут привести к пожару. На втором этаже пол довольно холодный, так как, по сути, на первом — улица. Там же находятся коммуникации воды, которые просто при хорошем минусе замёрзнут и трубы запросто порвёт, или же залезут «охотники  за металлом» и вырежут всё…, — поделился с TagilCity.ru один из жильцов дома.
Сложно поверить, что это жилой домСложно поверить, что это жилой дом
В окно свободно проникают все желающиеВ окно свободно проникают все желающие
Раньше здесь был здравпунктРаньше здесь был здравпункт
А, возможно, и мебельный цех.А, возможно, и мебельный цех.
Сложно поверить, что это жилой дом
Фото: TagilCity.ru

Раньше окно было забито тонким металлическим листом, который с течением времени демонтировали. Жители ждут, что «вход» в помещение будет закрыт более прочно, но пока этого сделать нельзя, и на то есть причина. 

Повторимся, предположительно ранее в помещении был здравпункт. Об этом свидетельствуют слова представителей управляющей компании, а также на городской карте помещение помечено как «здравпункт городской больницы № 1». УК пришла в дом в августе и не управлять, то есть полностью представлять интересы жильцов, а лишь обслуживать, иными словами могут реагировать лишь на аварийные ситуации или ряд работ, например, в рамках договора подряда. Им нельзя касаться помещений без разрешения собственника.

Мы как управляющая компания не имеем права заходить в нежилые помещения, только с разрешения собственников. Просто так взять и заколотить мы тоже не можем. Нам нужно либо в полицию, либо еще как-то. У этого помещения есть собственник, надо его найти, чтобы он своё имущество содержал надлежащим образом. Мы его не можем найти. Нам дом отдали в августе, мы сразу стали искать собственников помещения, но пока никого не нашли, — пояснил TagilCity.ru Максим Масленников, начальник участка эксплуатации УК «Содружество».

Жильцы дома вспоминают, что в 2005-2007 годах там располагался мебельный цех. После пожара собственники оставили помещение и больше туда не возвращались. В администрации Нижнего Тагила жителям дома пояснили, что помещение не муниципальное, его собственник пропал.

Внутри определенно был пожарВнутри определенно был пожар
По полу раскидан мусорПо полу раскидан мусор
Подростки жгут здесь бумагуПодростки жгут здесь бумагу
Внутри определенно был пожар
Фото: TagilCity.ru

В администрации Дзержинского района Нижнего Тагила в курсе проблем дома №33 по улице Советская. Интересно, что дом считается проблемным из-за низкой собираемости платежей.

В таком виде помещение существует уже много лет. Собственник не заявляется, не пытается его как-то получить. Заставить его… Сами понимаете. Управляющую компанию для дома мы выбирали по конкурсу, его брать на обслуживание никто не хочет, — пояснили TagilCity.ru в отделе по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В «Содружестве» информацию о низкой собираемости по платежам подтвердили. Так, на первое октября она составила менее 10%. Да и за предыдущие годы имеется крупный долг.

Дом у нас не на управлении, а на обслуживании. Это только если есть аварийные заявки. Задолженность по дому была 250 тысяч рублей. Было начислено 255 000, 5 000 они оплатили. Потом дом от нас ушел, нам его по постановлению главы города снова дали, отказаться от него не можем. Отопление запускали, потратили большое количество денег, а на первое октября дом заплатил 2500 рублей. Собираемость никакая, — заверил Максим Масленников.

В УК отметили, что найти собственника заброшенного помещения тоже в их интересах, поскольку обслуживать многоквартирный дом, где работает коммерческое предприятие, выгодно с точки зрения коммуникации с собственниками. TagilCity.ru следит за развитием ситуации.

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#Юлия Степанова#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Сухоложский#Жилой дом#Многоквартирные дома#Безопасность#Пожарная безопасность
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