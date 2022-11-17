«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением

В течение многих лет жильцы дома соседствуют с пустующим помещением. Судя по вывеске, некогда здесь располагался здравпункт. Сейчас вместо медицинских принадлежностей внутри можно найти пустые бутылки, мусор, а также сломанную мебель. Обгоревшие стены свидетельствуют о произошедшем возгорании. Жильцы уверены, что «гости» здравпункта могут однажды его повторить. Кроме этого, есть ряд других возможных угроз.
Днём как правило постоянно лазят, в основном ребятня лет от 9 до 17, но бывает и постарше, у тех видать свои «цели». Бумажки жгут, к счастью, ещё костры не разводят. Беспокоит тем, что их игры могут привести к пожару. На втором этаже пол довольно холодный, так как, по сути, на первом — улица. Там же находятся коммуникации воды, которые просто при хорошем минусе замёрзнут и трубы запросто порвёт, или же залезут «охотники за металлом» и вырежут всё…, — поделился с TagilCity.ru один из жильцов дома.
Раньше окно было забито тонким металлическим листом, который с течением времени демонтировали. Жители ждут, что «вход» в помещение будет закрыт более прочно, но пока этого сделать нельзя, и на то есть причина.
Повторимся, предположительно ранее в помещении был здравпункт. Об этом свидетельствуют слова представителей управляющей компании, а также на городской карте помещение помечено как «здравпункт городской больницы № 1». УК пришла в дом в августе и не управлять, то есть полностью представлять интересы жильцов, а лишь обслуживать, иными словами могут реагировать лишь на аварийные ситуации или ряд работ, например, в рамках договора подряда. Им нельзя касаться помещений без разрешения собственника.
Мы как управляющая компания не имеем права заходить в нежилые помещения, только с разрешения собственников. Просто так взять и заколотить мы тоже не можем. Нам нужно либо в полицию, либо еще как-то. У этого помещения есть собственник, надо его найти, чтобы он своё имущество содержал надлежащим образом. Мы его не можем найти. Нам дом отдали в августе, мы сразу стали искать собственников помещения, но пока никого не нашли, — пояснил TagilCity.ru Максим Масленников, начальник участка эксплуатации УК «Содружество».
Жильцы дома вспоминают, что в 2005-2007 годах там располагался мебельный цех. После пожара собственники оставили помещение и больше туда не возвращались. В администрации Нижнего Тагила жителям дома пояснили, что помещение не муниципальное, его собственник пропал.
В администрации Дзержинского района Нижнего Тагила в курсе проблем дома №33 по улице Советская. Интересно, что дом считается проблемным из-за низкой собираемости платежей.
В таком виде помещение существует уже много лет. Собственник не заявляется, не пытается его как-то получить. Заставить его… Сами понимаете. Управляющую компанию для дома мы выбирали по конкурсу, его брать на обслуживание никто не хочет, — пояснили TagilCity.ru в отделе по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В «Содружестве» информацию о низкой собираемости по платежам подтвердили. Так, на первое октября она составила менее 10%. Да и за предыдущие годы имеется крупный долг.
Дом у нас не на управлении, а на обслуживании. Это только если есть аварийные заявки. Задолженность по дому была 250 тысяч рублей. Было начислено 255 000, 5 000 они оплатили. Потом дом от нас ушел, нам его по постановлению главы города снова дали, отказаться от него не можем. Отопление запускали, потратили большое количество денег, а на первое октября дом заплатил 2500 рублей. Собираемость никакая, — заверил Максим Масленников.
В УК отметили, что найти собственника заброшенного помещения тоже в их интересах, поскольку обслуживать многоквартирный дом, где работает коммерческое предприятие, выгодно с точки зрения коммуникации с собственниками. TagilCity.ru следит за развитием ситуации.