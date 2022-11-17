«Солнышко улыбается»: радужный круг заметили жители Нижнего Тагила в небе над городом

Морозным днём внимание свердловчан привлекла аура в небе над городом. Световые столбы, напоминающие круглую радугу, заметили в разных частях Нижнего Тагила.
А ты видел, как солнышко улыбается? — спрашивает подписчиков Оксана Сытник-Анциферова и делится фотографией оптического явления.
В тот же день гало запечатлели жители Екатеринбурга. Люди говорят о том, что серая погода и недостаток солнца сменились редким оптическим явлением. Со слов уральцев, круглая радуга появилась в том числе над Тюменью.
Ранее стало известно, как возникает гало. Оказалось, радуга и солнечный ореол формируются практически одинаково.