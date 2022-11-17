TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Солнышко улыбается»: радужный круг заметили жители Нижнего Тагила в небе над городом

Сегодня, 05:51
Фото: Алексей Иванов "ВКонтакте"

Гало в небе над городом заметили жители Нижнего Тагила

Радужный ореол вокруг солнца заметили жители Нижнего Тагила 16 ноября. Снимками гало тагильчане делятся в социальных сетях.

Морозным днём внимание свердловчан привлекла аура в небе над городом. Световые столбы, напоминающие круглую радугу, заметили в разных частях Нижнего Тагила.

А ты видел, как солнышко улыбается? — спрашивает подписчиков Оксана Сытник-Анциферова и делится фотографией оптического явления.
Фото: Оксана Сытник-Анциферова "ВКонтакте"

В тот же день гало запечатлели жители Екатеринбурга. Люди говорят о том, что серая погода и недостаток солнца сменились редким оптическим явлением. Со слов уральцев, круглая радуга появилась в том числе над Тюменью.

Светящуюся ауру вокруг солнца заметили жители Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Эффект гало наблюдался на территории Свердловской области (ФОТО)Световые столбы заметили в ЕкатеринбургеЖители Серова сфотографировали северное сияние

Ранее стало известно, как возникает гало. Оказалось, радуга и солнечный ореол формируются практически одинаково.

#Анна Варнакина#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Гало#Снег#Солнце#Фотографии
Подпишитесь
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Вчера, 12:49
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Вчера, 19:27
Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
15 ноября, 14:13
Около 200 долгожителей-ветеранов ВОВ осталось в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:28
«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу
Вчера, 20:47
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Вчера, 11:07