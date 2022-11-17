Три этажа и вход отремонтируют в поликлинике на Вагонке в Тагиле за 9,2 млн рублей

В перечень ремонтных работ, согласно техническому заданию, входит капитальный ремонт подвала, 1, 3 и 4 этажей, отмостки и трех входных зон здания. Две из них, главная и со стороны женской консультации, будут оборудованы пандусами. Также в поликлинике будет выполнена полная замена электроосвещения.
Все работы подрядчик должен провести до 30 июня 2023 года. При этом, согласно документации, во время ремонта поликлиника не закроется, а будет продолжать оказывать медицинскую помощь пациентам.
Напомним, в Нижнем Тагиле начался ремонт входной группы поликлиники №3 на Липовом тракте. Капитальный ремонт обошелся медучреждению в 3,1 миллиона рублей.