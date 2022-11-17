Три этажа и вход отремонтируют в поликлинике на Вагонке в Тагиле за 9,2 млн рублей

В перечень ремонтных работ, согласно техническому заданию, входит капитальный ремонт подвала, 1, 3 и 4 этажей, отмостки и трех входных зон здания. Две из них, главная и со стороны женской консультации, будут оборудованы пандусами. Также в поликлинике будет выполнена полная замена электроосвещения.