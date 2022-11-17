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Три этажа и вход отремонтируют в поликлинике на Вагонке в Тагиле за 9,2 млн рублей

Сегодня, 08:57
Фото: Яндекс. Панорама
На ремонт поликлиники на улице Окунева в Нижнем Тагиле планируется потратить 9,2 млн рублей. Такова начальная цена аукциона на проведение работ.

В перечень ремонтных работ, согласно техническому заданию, входит капитальный ремонт подвала, 1, 3 и 4 этажей, отмостки и трех входных зон здания. Две из них, главная и со стороны женской консультации, будут оборудованы пандусами. Также в поликлинике будет выполнена полная замена электроосвещения.

Все работы подрядчик должен провести до 30 июня 2023 года. При этом, согласно документации, во время ремонта поликлиника не закроется, а будет продолжать оказывать медицинскую помощь пациентам. 

Напомним, в Нижнем Тагиле начался ремонт входной группы поликлиники №3 на Липовом тракте.  Капитальный ремонт обошелся медучреждению в 3,1 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле начался ремонт входной группы в поликлинике № 3
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#Анна Григорьева#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Поликлиника#Ремонт#Вагонка
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