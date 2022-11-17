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Упро Тагила потратило 211 тысяч рублей на устранение замечаний надзорников в школах

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
На устранение предписаний надзорных органов после проверок в школах Нижнего Тагила в 2022 году было потрачено 211 тысяч рублей из городского бюджета. Об этом сообщила начальник Управления образования Татьяна Удинцева.

Больше всего из этой суммы — 132,6 тысячи рублей — ушло на повышение уровня безопасности в школах: замену оборудования системы видеонаблюдения, ограждения, приобретение металлодетекторов.

66,2 тысячи рублей потратили на устранение замечаний от Госпожнадзора. Это установка противопожарных люков и дверей, замена отделочных материалов, огнезащитная обработка, устройство эвакуационных выходов, приобретение огнетушителей.

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Еще 12,5 тысяч рублей потребовалось для замены окон, ремонта помещений, кровли, ремонта пола в образовательных учреждениях. Такие условия поставил во время проверок Роспотребнадзор.

При этом потребность расходов на устранение предписаний надзорных органов в 2023 году выросла до 390 тысяч рублей. Из них: 90 тысяч рублей — Роспотребнадзора, 164 тысячи рублей — Госпожнадзора и 135 тысяч рублей — на мероприятия по профилактике правонарушений.

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#Анна Григорьева#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа#Проверка#Нарушение
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