Упро Тагила потратило 211 тысяч рублей на устранение замечаний надзорников в школах

При этом потребность расходов на устранение предписаний надзорных органов в 2023 году выросла до 390 тысяч рублей. Из них: 90 тысяч рублей — Роспотребнадзора, 164 тысячи рублей — Госпожнадзора и 135 тысяч рублей — на мероприятия по профилактике правонарушений.