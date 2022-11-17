Упро Тагила потратило 211 тысяч рублей на устранение замечаний надзорников в школах

Больше всего из этой суммы — 132,6 тысячи рублей — ушло на повышение уровня безопасности в школах: замену оборудования системы видеонаблюдения, ограждения, приобретение металлодетекторов.
66,2 тысячи рублей потратили на устранение замечаний от Госпожнадзора. Это установка противопожарных люков и дверей, замена отделочных материалов, огнезащитная обработка, устройство эвакуационных выходов, приобретение огнетушителей.
Еще 12,5 тысяч рублей потребовалось для замены окон, ремонта помещений, кровли, ремонта пола в образовательных учреждениях. Такие условия поставил во время проверок Роспотребнадзор.
При этом потребность расходов на устранение предписаний надзорных органов в 2023 году выросла до 390 тысяч рублей. Из них: 90 тысяч рублей — Роспотребнадзора, 164 тысячи рублей — Госпожнадзора и 135 тысяч рублей — на мероприятия по профилактике правонарушений.