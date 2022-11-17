В школе № 80 Нижнего Тагила учится 14-летняя мастер спорта

Одноклассники и друзья знают, что к званию мастер спорта Анна Лавочникова шла, а вернее, настойчиво плыла 7 лет. Тагильская спортсменка уже в составе сборной Свердловской области. Анна получает медали, побеждает сложности, связанные с инвалидностью, и побеждает на дистанциях.
Глаз не отвести от Анны в воде бассейна. Она красива, грациозна, стремительна. Девушка красиво приплыла к нормативу мастера спорта на Чемпионате России вольным стилем в Уфе, а в эстафете 4×100 м в составе команды Свердловской области ко 2-му месту.
Любые успехи — это прежде всего работа. Моя работа на тренировках, работа моего тренера Владислава Валерьевича Смирнова. Работа над эмоциями, поведением. Иногда приходится и преодолевать лень, — улыбается Анна.
Приятная составляющая спорта — путешествовать по стране. Еще приятней привозить награды. В городе Раменское Московской области состоялся этап Кубка России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Анна Лавочникова поднималась на пьедестал почета дважды. Молодец!
Еще увлекательней встречать в спорте классных людей — у спортсменов общие интересы. На тренировках можно крепко подружиться. Анна радуется, что команда всегда поддержит, и есть с кем пошутить и посекретничать. А за советом девушка в первую очередь идет к родителям. Семья всегда находит выигрышные решения вместе.
Я не даю волю своим эмоциям. Трудности неизбежны не только в спорте, но и в школе, и в жизни. Надо принять их, обдумать, найти оптимальное решение и идти дальше к цели. Сама мысль о том, что я сегодня что-то узнаю новое, сделаю то, что я не могла вчера — это уже мотивация, — говорит Анна.
Если вы хотите получить у Анны Лавочниковой автограф, но она сейчас не в бассейне ФОК «Президентский», вы точно застанете девушку в библиотеке школы № 80. Или в одном из книжных магазинов города. Читать Анна обожает. С соревнований привозит в домашнюю коллекцию детективы, романы, фэнтези, классику. Настольные книги девушки — «Мастер и Маргарита» и «Гордость и предубеждение».
Закономерно, что такая начитанная девушка в школе отличница. Ученице покоряются все предметы, но особенно Анна ждет звонка на алгебру, физику, обществознание, информатику. С будущей профессией еще не определилась. Вероятно, профессия будет связана с экономикой.
Проект #безграничные_возможности2022 познакомился с Анной лично на тренировке в бассейне ФОК «Президентский». Оператор Михаил делится впечатлениями:
Девчонка большой молодец. Аня оптимистичная, приятная. Интересно с ней. Уверенная такая.
Безусловно и грациозно доплывет Анна Лавочникова к своей следующей, а потом следующей спортивной цели:
Спорт сильно воспитывает характер и силу воли. Учит быть точной, конкретной. Учит идти вперед к цели, не сдвигаясь с пути.