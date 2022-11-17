В школе № 80 Нижнего Тагила учится 14-летняя мастер спорта

Если вы хотите получить у Анны Лавочниковой автограф, но она сейчас не в бассейне ФОК «Президентский», вы точно застанете девушку в библиотеке школы № 80. Или в одном из книжных магазинов города. Читать Анна обожает. С соревнований привозит в домашнюю коллекцию детективы, романы, фэнтези, классику. Настольные книги девушки — «Мастер и Маргарита» и «Гордость и предубеждение».