В Тагиле дети чуть не провалились под лед, а гардеробщик отсудил у УВЗ два миллиона

В Нижнем Тагиле дети чуть не провалились под лед на пруду, а гардеробщик отсудил у УВЗ два миллиона рублей за тяжелую травму, которую он получил на производстве. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 ноября.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле