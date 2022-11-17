В Тагиле дети чуть не провалились под лед, а гардеробщик отсудил у УВЗ два миллиона

Сериал «Русалки», вышедший в телеэфир на «Первом» канале, озвучила музыкальная студия из Нижнего Тагила. Это детектив, в котором ведется расследование гибели женщины. Её на протяжении 14 лет удерживали вдали от цивилизации, а затем убили. Поиском убийцы своей сестры-близняшки занимается следователь местного ОВД Рита.
Бывший кузнец-штамповщик отсудил у АО «Уралвагонзавод» более 2 млн рублей за тяжелую травму на производстве. Теперь он работает гардеробщиком.
Школьники решили после уроков побегать по тонкому льду водоема. С Тагильского пруда их увели спасатели, которые в этот момент совершали рейд по опасным территориям города после образования льда. С детьми провели профилактическую беседу.
Из бюджета города социально-ориентированным НКО выделили субсидии на общую сумму 1,8 миллиона рублей. Средства получили организации, не являющиеся государственными учреждениями. Деньги они смогут потратить на реализацию социальных проектов.
Жилой дом №33 по улице Советская в Нижнем Тагиле уже много лет наполовину заброшен. В нежилом помещении на первом этаже часто проводят время подростки. Из-за этого жители дома переживают за свою безопасность.