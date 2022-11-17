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В Тагиле дети чуть не провалились под лед, а гардеробщик отсудил у УВЗ два миллиона

Сегодня, 14:51
Фото: Сергей Коперкин
В Нижнем Тагиле дети чуть не провалились под лед на пруду, а гардеробщик отсудил у УВЗ два миллиона рублей за тяжелую травму, которую он получил на производстве. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 ноября.

Сериал «Русалки», вышедший в телеэфир на «Первом» канале, озвучила музыкальная студия из Нижнего Тагила. Это детектив, в котором ведется расследование гибели женщины. Её на протяжении 14 лет удерживали вдали от цивилизации, а затем убили. Поиском убийцы своей сестры-близняшки занимается следователь местного ОВД Рита.

Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
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Бывший кузнец-штамповщик отсудил у АО «Уралвагонзавод» более 2 млн рублей за тяжелую травму на производстве. Теперь он работает гардеробщиком.

Гардеробщик отсудил у УВЗ в Нижнем Тагиле более 2 млн рублей за травму руки
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Школьники решили после уроков побегать по тонкому льду водоема. С Тагильского пруда их увели спасатели, которые в этот момент совершали рейд по опасным территориям города после образования льда. С детьми провели профилактическую беседу.

Дети чуть не провалились под лед Тагильского пруда
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Из бюджета города социально-ориентированным НКО выделили субсидии на общую сумму 1,8 миллиона рублей. Средства получили организации, не являющиеся государственными учреждениями. Деньги они смогут потратить на реализацию социальных проектов.

1,8 миллиона субсидий из городского бюджета получили НКО Нижнего Тагила
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Жилой дом №33 по улице Советская в Нижнем Тагиле уже много лет наполовину заброшен. В нежилом помещении на первом этаже часто проводят время подростки. Из-за этого жители дома переживают за свою безопасность.

«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
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Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
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