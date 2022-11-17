Вопросами благоустройства дворов в Нижнем Тагиле займутся пять депутатов

Среди депутатов городской думы в комиссию вошли представитель «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин, глава компании по ремонту дорог «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, руководитель «Центра профилактической медицины УХП» Владимир Антонов, директор по развитию коммерческой фирмы Сергей Бурлай и экс-начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов.
Представители от гордумы были определены в ходе заседания постоянной комиссии по ЖКХ и горхозяйству.
Напомним в текущем году планировалось отремонтировать пять внутриквартальных проездов в разных районах Нижнего Тагила. На работы было выделено 7,6 миллиона рублей. В частности, средства были направлены на такие объекты, как: