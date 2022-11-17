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Вопросами благоустройства дворов в Нижнем Тагиле займутся пять депутатов

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
Группа по вопросам внутриквартальных подъездов и придомовых территорий создана в Нижнем Тагиле. В ее состав вошли восемь человек — пять депутатов и три представителя администрации города.

Среди депутатов городской думы в комиссию вошли представитель «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин, глава компании по ремонту дорог «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, руководитель «Центра профилактической медицины УХП» Владимир Антонов, директор по развитию коммерческой фирмы Сергей Бурлай и экс-начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов.

Представители от гордумы были определены в ходе заседания постоянной комиссии по ЖКХ и горхозяйству.

Напомним в текущем году планировалось отремонтировать пять внутриквартальных проездов в разных районах Нижнего Тагила. На работы было выделено 7,6 миллиона рублей. В частности, средства были направлены на такие объекты, как:

  • в районе дома № 63 по Черноисточинскому шоссе (износ покрытия до 75%);
  • от проезжей части улицы Зари, в районе домов № 41, 49 по улице Зари (износ покрытия до 47%);
  • от проезжей части проезда Садоводов до улицы Пихтовая, в районе дома № 28 по улице Пихтовая (износ покрытия до 10%);
  • вдоль дома № 59 по проспекту Вагоностроителей (износ покрытия до 20%);
  • от проезжей части улицы Максарева, в районе дома № 9 по улице Максарева до дома № 115 по улице Калинина (износ покрытия до 37%).
Дорожное покрытие на всех объектах было в неудовлетворительном состоянии. На дорогах были ямы, трещины и выбоины, в том числе и на парковках.
5 проездов во дворах будут отремонтированы в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Город#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Проезд#Двор#Ремонт#Комиссия#Алексей Балыбердин#Сергей Бурлай#Владимир Антонов#Гаджи Абдулов#Никита Беркутов
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