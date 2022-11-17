Все в дом: 5 кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»

«Наша компания разработала уникальный пакет, который способен удовлетворить современные потребности клиента. Предложение включает все необходимые цифровые услуги, а также фильмы, сериалы и телепередачи сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Созданный ранее конвергентный тариф "Технологии выгоды. Лучший старт" показал, что абонентам очень комфортен формат объединения нескольких услуг в одном предложении. В Свердловской области за полгода количество подключений к этому пакету увеличилось в три раза. Новый максимальный тариф также отлично подойдет тем, кто решит в короткий срок протестировать наши услуги и при этом получить выгоду», – отметил Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».