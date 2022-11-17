«Я не ожидала»: жена мобилизованного из Нижнего Тагила о волонтерах «Мы вместе»

Алёна рассказала редакции TagilCity.ru, что у ее 6-летней дочери начались проблемы на нервной почве. Главу семьи мобилизовали более месяца назад, все это время семья находится в стрессе.
Честно, они нам так помогают, я не ожидала. У меня у дочери начались проблемы, на нервной почве. Они записали к психологу, сам психолог нас уже к неврологу отправил. Обычно это может затягиваться на несколько недель, — поделилась Алёна.
Помимо проблем со здоровьем у ребенка, Алена обратилась к волонтером с вопросом о графике работы. Дело в том, что девушка имеет звание, и на неё не распространяется постановление о запрете ставить работникам ночные смены и сверхурочные часы.
Я обратилась туда по поводу работы, задала несколько вопросов, с этим помогли. Предложили нестандартный вариант, но тоже хороший, — рассказала Алёна.
Жительница Нижнего Тагила особенно отметила степень участия волонтеров. По ее словам, они звонят, интересуются, нужна ли ещё какая-то помощь. А на днях даже дали билеты в цирк.
Садик у нас теперь бесплатный. С ипотекой проконсультировали, как лучше сделать. И всё это очень быстро. Я обратилась в 12 дня, а к 17 часам того же дня они все мои вопросы решили.
Напомним, центр помощи семьям мобилизованных граждан работает по адресу: ул. Октябрьской революции, 44, каб. 48 (4 этаж). Телефоны горячей линии по вопросам оказания помощи: 89000-322-934 (единый номер), 34-29-34. Добавим, что тагильчане после объявления частичной мобилизации действительно стали чаще обращаться к психологам.