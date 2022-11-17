«Я не полагала, что будет интим»: девочка рассказала об изнасиловании в Екатеринбурге

Вскоре он вновь пригласил ее в гости. Далее, как рассказывает школьница, она напомнила, что является несовершеннолетней. Позже, находясь под наркотиками, она не понимала, что происходит. Как уверяет сама девушка, запрещенные вещества она никогда не пробовала, но в этой квартире ее к этому склонили.