«Я не полагала, что будет интим»: девочка рассказала об изнасиловании в Екатеринбурге

Завершилось расследование уголовного дела о групповом изнасиловании 15-летней школьницы. Пострадавшая - ученица коррекционного учебного учреждения. Обвинение предъявлено врачу-онкологу Ивану Собачеву, риелтору Оксане Гортинской и генералу в отставке Рамилю Гилязову.
По словам девушки, в тот период времени она скачала на телефон мессенджер Telegram, в котором вступила в группу по поиску знакомств. Там она хотела найти себе друга, сообщает «КП-Екатеринбург».
В какой-то момент ей написал пользователь по имени Володя Петров. Представившись Романом, он начал общение. В один из дней он пригласил девушку в гости и предлагал наркотики, от второго она отказалась, а встретиться согласилась.
Подъехав к дому в назначенное время, пара познакомилась в живую. Мужчина спросил, сколько девушке лет, она ответила, что 15, следует из показаний пострадавшей. После знакомства она уехала домой, и они продолжали общаться в онлайне.
Вскоре он вновь пригласил ее в гости. Далее, как рассказывает школьница, она напомнила, что является несовершеннолетней. Позже, находясь под наркотиками, она не понимала, что происходит. Как уверяет сама девушка, запрещенные вещества она никогда не пробовала, но в этой квартире ее к этому склонили.
Я не предполагала, что может произойти то, что потом произошло. Интим. Я думала, будет мирное общение, поболтаем, попьем чай, - рассказывала на допросах девушка.
По данным источника издания эксперты пришли к выводу, что подросток не осознавала в полной мере, что происходит, так как находилась в состоянии наркотического опьянения.
В настоящий момент Иван Собачев и Оксана Гортинская находятся на свободе. Их обвиняют за «Насильственные действия сексуального характера».
А военный пенсионер Рамиль Гилязов продолжает находиться под стражей. Кроме вышеуказанных статьей, обвинение ему предъявили по ст. 230 УК «Склонение к употреблению наркотиков».