За взятки от пьяных водителей экс-инспекторам ДПС из Екатеринбурга грозит до 12 лет

Так, в случае остановки автомобиля с нетрезвым водителем, его должны были направлять в патрульный автомобиль. Там проводилось освидетельствование, а потому разъяснялась ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Далее, если водитель предлагал взятку в обмен на уход от ответственности, один из инспекторов должен был принять средства, в том числе сопроводить водителя к месту хранения средств, например, банкомату, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.