За взятки от пьяных водителей экс-инспекторам ДПС из Екатеринбурга грозит до 12 лет

Обвинительное заключение в отношении инспекторов утвердила прокуратура Березовского. Сами обвиняемые из Екатеринбурга. Они обвиняются в получении взяток. По данным следствия, в ноябре 2021 года сослуживцы сговорились и решили брать деньги от водителей с признаками опьянения.
Так, в случае остановки автомобиля с нетрезвым водителем, его должны были направлять в патрульный автомобиль. Там проводилось освидетельствование, а потому разъяснялась ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Далее, если водитель предлагал взятку в обмен на уход от ответственности, один из инспекторов должен был принять средства, в том числе сопроводить водителя к месту хранения средств, например, банкомату, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Если же предложение от водителя о передаче взятки не поступало, то инспектора сами предлагали это сделать. В общей сложности за пять дней они получили 220 тысяч рублей. Теперь в качестве наиболее строгого наказания инспекторам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.