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За взятки от пьяных водителей экс-инспекторам ДПС из Екатеринбурга грозит до 12 лет

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
Трое бывших инспекторов ДПС предстанут перед судом в Екатеринбурге. Они обвиняются в получении взяток от водителей, у которых были выявлены признаки опьянения.

Обвинительное заключение в отношении инспекторов утвердила прокуратура Березовского. Сами обвиняемые из Екатеринбурга. Они обвиняются в получении взяток. По данным следствия, в ноябре 2021 года сослуживцы сговорились и решили брать деньги от водителей с признаками опьянения.

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Так, в случае остановки автомобиля с нетрезвым водителем, его должны были направлять в патрульный автомобиль. Там проводилось освидетельствование, а потому разъяснялась ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Далее, если водитель предлагал взятку в обмен на уход от ответственности, один из инспекторов должен был принять средства, в том числе сопроводить водителя к месту хранения средств, например, банкомату, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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Если же предложение от водителя о передаче взятки не поступало, то инспектора сами предлагали это сделать. В общей сложности за пять дней они получили 220 тысяч рублей. Теперь в качестве наиболее строгого наказания инспекторам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Взятка#ДПС#Суд
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