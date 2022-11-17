Завершен первый этап благоустройства Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

Благоустройство проводилось на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба городской администрации.
Проект разделен на три части. На видоизменение общественного пространства потратят 223,9 млн рублей. По словам руководителя фирмы-подрядчика Игоря Васильев, работы начались весной. На первый этап потратили 8 млн рублей.
Основные работы касались восстановления дороги. Также здесь отреконструировали подпорную стенку между дорогой и трамвайными линиями, обустроили посадочную площадку у остановки у остановки «Площадь танкостроителей», поставили остановочный павильон.
Помимо этого, заменили некоторые фонари, скамейки и урны возле домов.