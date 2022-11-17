TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Завершен первый этап благоустройства Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле завершился первый этап благоустройства пешеходной зоны Ленинградского проспекта.

Благоустройство проводилось на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект разделен на три части. На видоизменение общественного пространства потратят 223,9 млн рублей. По словам руководителя фирмы-подрядчика Игоря Васильев, работы начались весной. На первый этап потратили 8 млн рублей.

Жители Нижнего Тагила предложили для благоустройства 12 территорий
Узнать подробнее

Основные работы касались восстановления дороги. Также здесь отреконструировали подпорную стенку между дорогой и трамвайными линиями, обустроили посадочную площадку у остановки у остановки «Площадь танкостроителей», поставили остановочный павильон.

Валерий Лимаренко: Ход реализации проектов по благоустройству на постоянном контроле
Узнать подробнее
Читайте также:
Вопросами благоустройства дворов в Нижнем Тагиле займутся пять депутатовВ Нижнем Тагиле завершили благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы»Валерий Лимаренко держит на личном контроле благоустройство мест отдыха в регионе

Помимо этого, заменили некоторые фонари, скамейки и урны возле домов.

#Город#Нижний Тагил#Благоустройство#Дорога#Нацпроект#Благоустройство города#Елена Озерова
Подпишитесь
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Вчера, 19:27
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Вчера, 12:49
Три этажа и вход отремонтируют в поликлинике на Вагонке в Тагиле за 9,2 млн рублей
Сегодня, 13:57
«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
Сегодня, 11:27
Смог накрыл Нижний Тагил 17 ноября
Сегодня, 14:13
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Вчера, 11:07