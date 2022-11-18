56 квартир в новостройках для детей-сирот закупят в Нижнем Тагиле

Заказчиком объявленных тендеров является департамент госзакупок Свердловской области, финансы выделены из регионального бюджета. Гарантийный срок эксплуатации жилых помещений составит не менее пяти лет.
Всего планируется приобрести 50 квартир не менее 31 м² и 6 помещений площадью не менее 30 м². При этом дома должны быть сданы в эксплуатацию не позднее 30 июня 2024 года.
Согласно документации, в каждой квартире должны быть комната, кухня, прихожая, а также раздельный или совмещенный санузел. Строителям надо обеспечить наличие металлических входных и деревянных межкомнатных дверей, а также пластиковых окон с не менее чем двухкамерными стеклопакетами.
В квартирах необходимо сделать чистовую отделку внутренних помещений: полы покрыть ламинатом, линолеумом или паркетом, стены оклеить обоями, а потолки окрасить водоэльмусионной краской или установить натяжные.
Отмечается, что в помещениях должны быть установлены кухонная плита и мойка, радиаторы, ванна, унитаз, полотенцесушитель и водонагреватель объемом не менее 50 литров.