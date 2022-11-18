56 квартир в новостройках для детей-сирот закупят в Нижнем Тагиле

Согласно документации, в каждой квартире должны быть комната, кухня, прихожая, а также раздельный или совмещенный санузел. Строителям надо обеспечить наличие металлических входных и деревянных межкомнатных дверей, а также пластиковых окон с не менее чем двухкамерными стеклопакетами.