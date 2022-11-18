Андрей Воробьев обсудил с главой Луховиц производство новых самолетов и бронежилетов

На мощностях Луховицкого авиазавода (ЛАЗ) имени Воронина будут производить новые самолеты гражданской авиации Ил-114-300. Другие предприятия специализируются на выпуске бронежилетов. Об этом пишет newizv.ru.
«Наше ключевое градообразующее предприятие, филиал ПАО «ОАК» – ЛАЗ имени П. А. Воронина, планирует заключить соглашение на производство новых 19 турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300 в ближайшие три-четыре года, - проинформировал Тимохин губернатора. - 26 декабря текущего года должны начаться первые летные испытания этих машин».
ЛАЗ имени Воронина подконтролен государственной корпорации «Ростех». Завод производит и военные самолеты, и гражданские. Воробьев акцентировал внимание на том, что побывал на предприятии в апреле, когда предусматривающий выпуск Ил-114-300 проект находился на стадии доработки. Радует то, что к испытаниям машины приступят уже очень скоро, подчеркнул губернатор Подмосковья.
Не менее успешно работают в Луховицах и другие крупные предприятия, представляющие оборонно-промышленную сферу России. Завод «Штурмснаряжение и экипировка» в 2022-м выпустит 12 тысяч бронежилетов, а в планах на следующий год значится 120 тысяч единиц защитных средств.
Объемы производства растут и у НПП «КлАСС». В следующем году предприятие планирует изготовить не менее 90 тысяч средств индивидуальной бронезащиты. Активно разрабатываются здесь при этом и новые типы защиты, которые обеспечат бойцам российской армии 100-процентную выживаемость на фронте.
По результатам первых девяти месяцев 2022 года внебюджетные инвестиции, вложенные в развитие экономики Луховиц, выросли на 41 процент к той отметке, которую власти округа зафиксировали за аналогичный период прошлого года. Общий объем финансовых вложений достиг суммы в 3,8 миллиарда рублей, сообщил Тимохин.
Он отметил, что все предприятия в округе эффективно функционируют, невзирая на санкции против России. В Луховицах работают сегодня и пять заводов, которые были учреждены зарубежными компаниями. Кроме того, с начала 2022 года запустили в строй семь новых заводов, представляющих промышленную отрасль. Создано свыше 400 рабочих мест.