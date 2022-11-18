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Андрей Воробьев обсудил с главой Луховиц производство новых самолетов и бронежилетов

Сегодня, 12:52
Фото: пресс-служба Правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел переговоры с руководителем городского округа Луховицы Сергеем Тимохиным. Стороны рассмотрели ход реализации программ, инициатором которых выступил ранее президент России Владимир Путин.

На мощностях Луховицкого авиазавода (ЛАЗ) имени Воронина будут производить новые самолеты гражданской авиации Ил-114-300. Другие предприятия специализируются на выпуске бронежилетов. Об этом пишет newizv.ru.

«Наше ключевое градообразующее предприятие, филиал ПАО «ОАК» – ЛАЗ имени П. А. Воронина, планирует заключить соглашение на производство новых 19 турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300 в ближайшие три-четыре года, - проинформировал Тимохин губернатора. - 26 декабря текущего года должны начаться первые летные испытания этих машин».

ЛАЗ имени Воронина подконтролен государственной корпорации «Ростех». Завод производит и военные самолеты, и гражданские. Воробьев акцентировал внимание на том, что побывал на предприятии в апреле, когда предусматривающий выпуск Ил-114-300 проект находился на стадии доработки. Радует то, что к испытаниям машины приступят уже очень скоро, подчеркнул губернатор Подмосковья.

Не менее успешно работают в Луховицах и другие крупные предприятия, представляющие оборонно-промышленную сферу России. Завод «Штурмснаряжение и экипировка» в 2022-м выпустит 12 тысяч бронежилетов, а в планах на следующий год значится 120 тысяч единиц защитных средств.

Объемы производства растут и у НПП «КлАСС». В следующем году предприятие планирует изготовить не менее 90 тысяч средств индивидуальной бронезащиты. Активно разрабатываются здесь при этом и новые типы защиты, которые обеспечат бойцам российской армии 100-процентную выживаемость на фронте.

По результатам первых девяти месяцев 2022 года внебюджетные инвестиции, вложенные в развитие экономики Луховиц, выросли на 41 процент к той отметке, которую власти округа зафиксировали за аналогичный период прошлого года. Общий объем финансовых вложений достиг суммы в 3,8 миллиарда рублей, сообщил Тимохин.

Он отметил, что все предприятия в округе эффективно функционируют, невзирая на санкции против России. В Луховицах работают сегодня и пять заводов, которые были учреждены зарубежными компаниями. Кроме того, с начала 2022 года запустили в строй семь новых заводов, представляющих промышленную отрасль. Создано свыше 400 рабочих мест.

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