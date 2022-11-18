Андрей Воробьев обсудил с главой Луховиц производство новых самолетов и бронежилетов

Он отметил, что все предприятия в округе эффективно функционируют, невзирая на санкции против России. В Луховицах работают сегодня и пять заводов, которые были учреждены зарубежными компаниями. Кроме того, с начала 2022 года запустили в строй семь новых заводов, представляющих промышленную отрасль. Создано свыше 400 рабочих мест.